Lexus IS 500 Ultimate Edition - Lời tri ân cuối dành cho động cơ V8

Lexus IS 500 F Sport Performance cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-AMG C 63 và BMW M3. Với thế hệ mới, Mercedes-AMG C 63 đã gây sốc khi từ bỏ động cơ V8 Biturbo 4.0L để chuyển sang cấu hình động cơ I4 2.0L Hybrid mạnh 680 mã lực.