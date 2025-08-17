Lexus Sport Concept hé lộ thiết kế tương lai của siêu xe Lexus LFR

|
Tại sự kiện The Quail trong khuôn khổ Monterey Car Week 2025, Lexus đã vén màn mẫu xe ý tưởng Lexus Sport Concept. Thương hiệu hạng sang Nhật Bản cho biết đây là "tầm nhìn cho một chiếc xe thể thao thế hệ tiếp theo".
Lexus không chia sẻ nhiều thông tin về concept này, chỉ cho biết chiếc xe "sở hữu dáng coupe hai cửa rộng và thấp, kết hợp hài hòa sự mạnh mẽ và cảm xúc". Cụm đèn trước sở hữu dải LED ban ngày dạng móc câu đặc trưng của thương hiệu.
Lexus Sport Concept mang thiết kế coupe với nắp capo kéo dài và bổ sung 2 khe thoát gió. Xe cũng được trang bị cánh gió điều khiển điện cỡ lớn ở phần đuôi.
Như thường lệ, các bản concept thường được trang bị các tính năng cao cấp như gương chiếu hậu kỹ thuật số. Với Lexus Sport Concept, chi tiết này còn đóng vai trò trong tính khí động học của chiếc xe.
Phần mui tối màu vuốt đều xuống khoang sau, kết hợp với phần đuôi cắt đột ngột theo phương đứng dạng Kammback. Cụm đèn hậu kéo dài theo bề ngang thân xe, bên dưới là 2 khe gió cỡ lớn tương tự như "đàn anh" Lexus LFA.
Lexus không chia sẻ hình ảnh thiết kế nội thất của Sport Concept. Hình ảnh kỹ thuật số cho thấy xe có cấu hình 2 chỗ ngồi với phối màu tương phản giữa 2 ghế.
Lexus không đưa ra bất kỳ thông tin nào về hệ thống vận hành của Sport Concept. Trước đây, mẫu siêu xe biểu tượng Lexus LFA được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên 4.8L.
Trong quá khứ, Giám đốc Điều hành của Lexus ông Koji Sato cho biết mẫu xe kế nhiệm của LFA có thể mang "tinh thần V10" của LFA lên động cơ điện với hộp số sàn giả lập.
Bản concept này cũng không có ống xả. Tuy nhiên, khuếch tán gió sau được trang trí bằng cụm đèn trung tâm, vốn có thể là vị trí của cụm ống xả thực tế sau này bản thương mại.
Tuy nhiên, trước nhu cầu về các mẫu xe điện thể thao ngày càng thấp, Lexus Sport Concept vẫn có thể sử dụng động cơ V8, tương tự như các mẫu xe thử nghiệm của Toyota được bắt gặp tại nhiều nơi, bao gồm trường đua Nurburgring.
Trước đó, hai mẫu Toyota GT Concept và Toyota GT Racing Concept cũng đã xuất hiện tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2025, cho thấy mẫu xe kế nhiệm LFA – Lexus LFR – nhiều khả năng sẽ sớm được trình làng.
