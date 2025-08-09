Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục Tuyển sinh 2025

Lịch công bố điểm chuẩn của các trường đại học trên cả nước

  • Thứ bảy, 9/8/2025 13:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, điểm chuẩn đại học năm 2025 sẽ được các trường công bố trước 17h ngày 22/8. Hiện, nhiều trường đã thông báo lịch cụ thể.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Từ ngày 16/8 đến ngày 20/8, Bộ GD&ĐT tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo), đảm bảo mỗi em chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Lịch công bố điểm chuẩn (dự kiến) của các trường đại học như sau:

STTTrườngThời gian công bố điểm chuẩn
1Đại học Bách khoa Hà NộiChiều 20/8
2Đại học Gia Định17h ngày 21/8
3Đại học Công thương TP.HCMTối 20/8
4Đại học Thương Mại20-22/8
5Đại học Kinh tế Quốc dânTrước 17h ngày 22/8
6Đại học Công nghiệp Hà NộiTrước 17h ngày 22/8
7Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)17h ngày 20/8
8Đại học Công nghệ TP.HCMTrước 17h ngày 21/8
9Đại học Nha TrangNgày 22/8
10Học viện Báo chí và Tuyên truyềnTrước 17h ngày 22/8
11Học viện Ngân hàngChiều 20/8
12Đại học Kinh tế TP.HCMTrước 17h ngày 22/8
13Đại học Công nghệ Sài GònTrước 17h ngày 22/8
14Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)Chiều 20/8
15Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)Chiều 20/8

Trước 17h30 ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học). Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các trường sẽ xét tuyển bổ sung.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, năm 2025, 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, tăng 115.892 thí sinh so với năm trước (do có thí sinh đăng ký xét tuyển cả các trường cao đẳng nghề nghiệp).

Số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025 là 7.615.560, trung bình mỗi em đăng ký 8,96 nguyện vọng.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.

Biến động điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội ba năm qua

Điểm trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội tăng dần trong ba năm, phản ánh sức hút mạnh mẽ.

07:52 6/8/2025

Ngọc Bích

lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn lịch điểm chuẩn

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý