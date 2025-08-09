Lịch công bố điểm chuẩn của các trường đại học trên cả nước

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, điểm chuẩn đại học năm 2025 sẽ được các trường công bố trước 17h ngày 22/8. Hiện, nhiều trường đã thông báo lịch cụ thể.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Từ ngày 16/8 đến ngày 20/8, Bộ GD&ĐT tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo), đảm bảo mỗi em chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Lịch công bố điểm chuẩn (dự kiến) của các trường đại học như sau:

STT Trường Thời gian công bố điểm chuẩn 1 Đại học Bách khoa Hà Nội Chiều 20/8 2 Đại học Gia Định 17h ngày 21/8 3 Đại học Công thương TP.HCM Tối 20/8 4 Đại học Thương Mại 20-22/8 5 Đại học Kinh tế Quốc dân Trước 17h ngày 22/8 6 Đại học Công nghiệp Hà Nội Trước 17h ngày 22/8 7 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 17h ngày 20/8 8 Đại học Công nghệ TP.HCM Trước 17h ngày 21/8 9 Đại học Nha Trang Ngày 22/8 10 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Trước 17h ngày 22/8 11 Học viện Ngân hàng Chiều 20/8 12 Đại học Kinh tế TP.HCM Trước 17h ngày 22/8 13 Đại học Công nghệ Sài Gòn Trước 17h ngày 22/8 14 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) Chiều 20/8 15 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) Chiều 20/8

Trước 17h30 ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học). Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các trường sẽ xét tuyển bổ sung.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, năm 2025, 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, tăng 115.892 thí sinh so với năm trước (do có thí sinh đăng ký xét tuyển cả các trường cao đẳng nghề nghiệp).

Số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025 là 7.615.560, trung bình mỗi em đăng ký 8,96 nguyện vọng.