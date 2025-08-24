Lịch nghỉ 2/9 của sinh viên đại học

Nhiều trường đại học đã thông báo lịch nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9. Sinh viên có thể được nghỉ nhiều nhất đến 4 ngày.

Sinh viên đại học được nghỉ lễ 2/9 lên đến 4 ngày. Ảnh: Việt Linh.

Trưa 21/8, Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và người lao động. Theo đó, giảng viên và người học được nghỉ 4 ngày, từ 30/8 đến hết 2/9. Các lớp có lịch học trùng với lịch nghỉ lễ sẽ được bố trí học bù.

Trong khi đó, cán bộ, viên chức khối hành chính và người lao động của trường được nghỉ 2 ngày, từ 1/9 đến hết 2/9.

Trong thời gian này, các đơn vị như phòng thiết bị, trung tâm hỗ trợ đào tạo, trạm y tế vẫn có cán bộ trực để giải quyết việc đột xuất và đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại trường.

Tương tự, Đại học Hà Nội cũng đã có thông báo về kỳ nghỉ lễ 2/9 dành cho sinh viên, cán bộ giảng viên. Lịch nghỉ của trường kéo dài trong 4 ngày, từ 30/8 đến hết ngày 2/9.

Hiệu trưởng nhà trường giao các đơn vị chủ động điều chỉnh kế hoạch công tác, lịch trình giảng dạy - học tập để toàn thể cán bộ, giáo viên và sinh viên được nghỉ lễ theo quy định mà không ảnh hưởng đến kế hoạch công tác chung của nhà trường.

Ngoài ra, trường còn quán triệt toàn thể cán bộ, giảng viên và người học nâng cao ý thức chính trị, giữ chuẩn mực phát ngôn trên các trang mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận, phát tán các bài viết có nội dung tiêu cực, xuyên tạc lịch sử; phản cảm, sai trái.

Cán bộ, giảng viên và người học cũng được nhắc nhở không tham gia các hoạt động tụ tập đông người, biểu tình, chống đối trong thời gian diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước; nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động gây mất an ninh trật tự.

Tại Đại học Luật Hà Nội, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh đối với sinh viên, học viên cũng kéo dài từ 30/8 đến hết ngày 2/9. Sau thời gian này, sinh viên, học viên tiếp tục thực hiện lịch học, lịch thi mà trường đã công bố.

Ngoài các trường nêu trên, lịch nghỉ lễ 2/9 của các trường đại học khác như sau:

Tên trường Lịch nghỉ Tên trường Lịch nghỉ Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 30/8-2/9 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM 30/8-2/9 Đại học Hòa Bình 30/8-2/9 Đại học Sư phạm TP.HCM 30/8-2/9 Đại học Kinh doanh và Công nghệ 30/8-2/9 Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị 30/8-2/9 Đại học Tài chính - Kế toán 30/8-2/9 Đại học Thành Đô 30/8-2/9 Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 30/8-2/9 Đại học Đại Nam 30/8-2/9 Đại học Lâm nghiệp 30/8-2/9 Đại học Công nghệ Đông Á 1/9-2/9 Đại học Đông Đô 1/9-2/9 Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An 1/9-2/9 Đại học Công nghiệp TP.HCM 1/9-2/9 Đại học Mở TP.HCM 1/9-2/9 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 1/9-2/9 Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM 30/8-2/9

Theo Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy 30/8 đến hết thứ Ba 2/9. Đợt nghỉ bao gồm 2 ngày lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ bảy và chủ nhật, việc bố trí nghỉ lễ sẽ căn cứ theo kế hoạch riêng, bảo đảm phù hợp và đúng quy định pháp luật.

Với người lao động ngoài khu vực công lập, bao gồm những đối tượng không phải là cán bộ, công chức, viên chức hay người làm việc trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lịch nghỉ Quốc khánh sẽ do người sử dụng lao động quyết định.

Theo quy định, ngoài ngày 2/9, doanh nghiệp có thể lựa chọn cho người lao động nghỉ thêm một trong hai ngày là 1/9 hoặc 3/9.