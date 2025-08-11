Lịch nghỉ hè năm 2026 của học sinh cả nước

Bộ GD&ĐT đã công bố thời gian kết thúc năm học 2026 và dự kiến lịch thi tốt nghiệp THPT trong năm tới.

Học sinh cả nước sẽ được nghỉ hè 2026 sau khi năm học 2025-2026 kết thúc. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 11/8, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, học sinh cả nước sẽ tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 9, lớp 12) tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Giống các năm trước, học sinh các cấp sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9. Bộ GD&ĐT yêu cầu học kỳ 1 cần kết thúc trước ngày 18/1/2026 và hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Như vậy, chậm nhất là từ 31/5/2026, học sinh cả nước sẽ được nghỉ hè 2026.

Bộ GD&ĐT lưu ý thời gian tựu trường và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định của bộ. Trong trường hợp đặc biệt, các địa phương cần báo cáo với bộ trước khi thực hiện.

Sở GD&ĐT các địa phương có thể quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù phù hợp, nhưng cũng cần đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Đối với học sinh cuối cấp, các trường phổ thông trên địa bàn sẽ xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2026. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi năm 2026 sẽ diễn ra sớm hơn mọi năm, diễn ra trong 2 ngày 11-12/6/2026.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần và học kỳ 2 có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học cũng cần phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đối với các ngày nghỉ lễ, tết, Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm sẽ quyết định để các địa phương thực hiện.

Bộ GD&ĐT thông tin thêm thời gian nghỉ phép năm của giáo viên cần được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.