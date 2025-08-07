Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 của học sinh, sinh viên cả nước

Học sinh, sinh viên cả nước có thể được nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 trong 4 ngày liên tiếp.

Học sinh, sinh viên cả nước được nghỉ lễ Quốc khánh tối đa 4 ngày. Ảnh: Đinh Hà.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tiếp trong dịp lễ Quốc khánh, từ ngày 30/8 (thứ bảy) đến hết ngày 2/9 (thứ ba). Đợt nghỉ này bao gồm hai ngày nghỉ lễ và hai ngày nghỉ hàng tuần.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với người lao động không thuộc đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh.

Theo đó, nghỉ ngày 2/9 (thứ ba) và lựa chọn một trong hai ngày là ngày 1/9 (thứ hai) hoặc ngày 3/9 (thứ tư).

Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm nay cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

Dựa trên lịch nghỉ chung nêu trên, học sinh, giáo viên trên cả nước sẽ nghỉ 4 ngày liên tiếp. Trường hợp trường tổ chức học vào thứ bảy (bậc THCS, THPT) thì chủ động điều chỉnh lịch nghỉ dựa trên tình hình và điều kiện cụ thể của từng đơn vị, cơ sở giáo dục.

Để biết chính xác mình được nghỉ bao lâu, học sinh cần theo dõi thông báo cụ thể từ nhà trường.

Ở bậc đại học, một số trường đã thông báo cụ thể lịch nghỉ. Theo đó, Đại học Luật TP.HCM thông báo lịch nghỉ từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9.

Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Đại học Mở TP.HCM thông báo lịch nghỉ trong hai ngày 1-2/9. Nếu tính cả thứ bảy và chủ nhật của tuần trước đó, số ngày nghỉ cũng kéo dài 4 ngày.

Các nhà trường đề nghị tất cả các đơn vị, thầy cô và các bạn sinh viên chủ động sắp xếp lịch làm việc, giảng dạy, học tập và đảm bảo thực hiện tốt các nội dung đã được lên kế hoạch.