Lịch nghỉ Tết của nhiều trường tại TP.HCM dài đến 4 tuần

Vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sinh viên tại nhiều trường đại học ở TP.HCM được nghỉ đến 4 tuần. Một trường lại cho nghỉ 2 tuần, kèm theo 2 tuần học online.

Sinh viên tại TP.HCM có thể nghỉ tết đến 4 tuần. Ảnh: Việt Linh.

Theo tiến độ đào tạo năm 2025-2026 của Đại học Công thương TP.HCM, sinh viên trường sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 9/2/2026 đến 8/3/2026 (tức ngày 22/12 đến 21/1 âm lịch), tương đương một tháng.

Thực tế, ngay từ giữa tháng 3/2025, Đại học Công thương TP.HCM từng thông báo lịch nghỉ Tết này. Hiện tại, nhà trường nhắc lại để sinh viên, học viên nắm rõ, từ đó có kế hoạch học tập, thi cử cho bản thân.

Phòng Công tác Sinh viên của Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho sinh viên. Theo đó, sinh viên bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 2/2/2026 đến ngày 1/3/2026 (tức ngày 15/12 cho đến ngày 13/1 âm lịch).

Như vậy, giống như sinh viên Đại học Công thương TP.HCM, sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng được nghỉ Tết đến 4 tuần.

Trong khi đó, tại Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), lịch nghỉ Tết Bính Ngọ dành cho sinh viên kéo dài trong 14 ngày, từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức ngày 22/12 đến hết ngày 6/1 âm lịch).

Tuy nhiên, vào tuần trước và sau kỳ nghỉ Tết, sinh viên sẽ được học online theo bố trí của trường. Cụ thể, lịch học online trước Tết là từ ngày 2-8/2/2026 còn lịch sau Tết là từ ngày 22/2 đến 1/3/2026.

Sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) có chung lịch nghỉ Tết Nguyên đán với sinh viên Đại học Kinh tế - Luật. Theo đó, sinh viên được nghỉ từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức ngày 22/12 đến hết ngày 6/1 âm lịch).

Trước kỳ nghỉ Tết, sinh viên năm nhất tại trường này sẽ trải qua 3 tuần học Giáo dục Quốc phòng và An ninh, bắt đầu từ ngày 19/1 đến ngày 7/2/2026.

Còn theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2025-2026 hệ chính quy của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), sinh viên trường sẽ được nghỉ Tết từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 1/3/2026 (tức ngày 22/12 đến ngày 13/1 âm lịch).

Đại học Hoa Sen, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026, tức từ ngày 22/12 đến hết ngày 6/1 âm lịch.

Sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM được thông báo nghỉ Tết Nguyên đán trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 9/2/2026 đến ngày 27/2/2026, tức ngày 22/12 đến ngày 11/1 âm lịch.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của sinh viên Đại học Mở TP.HCM cũng đã được công bố trong kế hoạch đào tạo chính quy 2025-2026. Cụ thể, sinh viên được nghỉ Tết 3 tuần, bắt đầu từ ngày 9/2/2026 đến ngày 1/3/2026 (tức ngày 22/12 đến ngày 13/1 âm lịch).

Không riêng các trường đại học, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã có kế hoạch dự kiến về kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho học sinh.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho hay khung kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ GD&ĐT bắt đầu từ ngày 5/9 và kết thúc vào ngày 31/5, đảm bảo đủ 35 tuần thực dạy.

Trên cơ sở đó, việc bố trí lịch nghỉ Tết sẽ được sắp xếp phù hợp, miễn đảm bảo đủ số tuần dạy học theo quy định.

Kế hoạch nghỉ Tết chính thức cần chờ UBND TP.HCM ban hành. Tuy nhiên, sở đã dự kiến 2 tuần nghỉ Tết. Trong thời gian này, các trường có thể chủ động bố trí kế hoạch dạy và học miễn đảm bảo đủ số tuần thực học.