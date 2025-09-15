Lịch thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa 2026

Ba đợt thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2026.

Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 3 đợt thi đánh giá tư duy 2026. Ảnh: HUST.

Cụ thể, năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) trong 3 đợt, vào các ngày cuối tuần. Mỗi đợt sẽ có từ 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi, đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi. Thông tin cụ thể các đợt thi như sau:

Đợt thi Ngày thi Ngày đăng ký 1 24-25/1/2026 5-15/12/2025 2 14-15/3/2026 5-15/2/2026 3 16-17/5/2026 5-15/4/2026

Bài thi gồm 3 phần: Tư duy Toán học (60 phút), tư duy Đọc hiểu (30 phút) và tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Điểm tối đa là 100.

Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, kỳ thi TSA được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ứng dụng những công nghệ khảo thí tiên tiến, tiếp cận với các kỳ thi đánh giá tư duy hiện đại trên thế giới, như SAT, ACT...

Nhiều công nghệ khảo thí hiện đại đã được áp dụng cho kỳ thi như xây dựng câu hỏi thi tư duy chuẩn hóa, lý thuyết cầu trong đề thi, công nghệ chấm thi theo mô hình IRT nhiều tham số, công nghệ check-in tự động theo thẻ CCCD có tích hợp với hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để định danh thí sinh đến dự thi, nhằm chống triệt để việc thi hộ và gian lận trong thi cử...

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tổ chức 3 đợt thi với 30 điểm thi tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Kỳ thi năm 2025 đáp ứng cho gần 57.000 lượt thi, với hơn 28.000 thí sinh. Số điểm cao nhất thí sinh đạt được là 98,61 điểm, điểm trung bình là 55,23 điểm.

Kết quả của kỳ thi đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2025-2026.