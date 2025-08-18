Lịch tựu trường của học sinh cả nước

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố kế hoạch năm học 2025-2026, nhiều tỉnh, thành đã công bố lịch tựu trường, khai giảng, tuyển sinh...

Học sinh, sinh viên cả nước sẽ khai giảng vào ngày 5/9. Ảnh: Hoàng Hà.

Ngày 11/8, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch năm học 2025-2026. Theo đó, lễ khai giảng vẫn được tổ chức vào ngày 5/9 như mọi năm.

Bộ yêu cầu các trường mầm non, phổ thông công lập tổ chức tựu trường sớm nhất trước khai giảng một tuần; riêng lớp 1, 9 và 12 có thể sớm hai tuần. Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026; học kỳ II trước ngày 31/5/2026.

Dựa vào khung của bộ, các tỉnh, thành chủ động xây dựng kế hoạch năm học, song cần đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II 17); thực hiện các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

Nếu thời tiết khắc nghiệt, xảy ra thiên tai, địa phương chủ động cho học sinh nghỉ và học bù trong thời gian phù hợp, đảm bảo tiến độ và kế hoạch học tập.

Các địa phương này có thể tựu trường sớm và kéo dài năm học không quá 15 ngày so với khung của bộ. Trong trường hợp đặc biệt, các tỉnh, thành cần báo cáo bộ trước khi thực hiện.

Hiện, nhiều tỉnh như TP.HCM, Lào Cai, Khánh Hòa... cho học sinh lớp 1, 9 và 12 tựu trường sớm nhất từ ngày 20/8.

Ngoài ra, một số địa phương cũng thông tin về các ngày lễ, Tết dự kiến. Tại An Giang, các cơ sở giáo dục có đông học sinh người dân tộc Khmer, các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú được bố trí thời gian nghỉ các ngày Lễ Sen Đôn-ta, Chôl Chnăm Thmây một cách linh hoạt, đảm bảo kế hoạch giáo dục của đơn vị.

Dưới đây là lịch tựu trường của 13/34 địa phương dựa theo khung kế hoạch năm học 2025-2026:

TT Tỉnh/thành phố Lịch tựu trường năm học 2025-2026 1 Bắc Ninh - Học sinh tựu trường 26/8

- Lớp 1, 9, 12 tựu trường 20/8 2 Cà Mau - Học sinh tựu trường từ 28/8 đến trước ngày khai giảng

- Lớp 1, 9, 12 tựu trường 25/8 3 Cao Bằng Tương tự lịch của Bộ GD&ĐT 4 Điện Biên - Học sinh tựu trường 29/8

- Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8 5 Lào Cai - Học sinh tựu trường 27/8

- Lớp 1, 9, 12 tựu trường 20/8 6 Sơn La Tương tự lịch của Bộ GD&ĐT 7 Hưng Yên - Học sinh tựu trường 29/8

- Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8 8 Khánh Hòa - Học sinh tựu trường 27/8

- Lớp 1, 9, 12 tựu trường 20/8 9 Lâm Đồng Tẩt cả học sinh tựu trường 25/8 (riêng bậc mầm non không tổ chức tựu trường) 10 Lạng Sơn Tương tự lịch của Bộ GD&ĐT 11 Quảng Ngãi - Học sinh tựu trường 29/8

- Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8 12 TP.HCM - Học sinh tựu trường 25/8

- Lớp 1, 9, 12 tựu trường 20/8 13 An Giang - Học sinh tựu trường 29/8

- Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8