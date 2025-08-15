Liên tiếp 7 VĐV thể hình nổi tiếng thế giới qua đời

Chỉ trong 6 tháng, làng thể hình thế giới mất đi 7 gương mặt nổi tiếng. Mới nhất là nhà vô địch Mỹ Hayley McNeff qua đời ở tuổi 37 trong sự bàng hoàng của người hâm mộ.

Nhà vô địch thể hình Hayley McNeff bất ngờ qua đời ở tuổi 37.

Nhà vô địch thể hình Hayley McNeff, đến từ Concord, bang Massachusetts (Mỹ), qua đời ngày 8/8 ở tuổi 37. Nguyên nhân cái chết chưa được công bố, nhưng cáo phó mô tả đây là sự ra đi "bất ngờ nhưng thanh thản". Lễ tang dự kiến diễn ra vào ngày 17/8 tới.

Từ nhỏ, McNeff yêu thích nhiều môn thể thao như trượt tuyết, lặn và cưỡi ngựa. Cô tốt nghiệp Đại học UMass Amherst, chỉ bắt đầu tập thể hình khi đã trưởng thành, theo Daily Mail.

Năm 2009, McNeff giành danh hiệu East Coast Classic và tiếp tục thi đấu đến thập niên 2010. Năm 2016, khi xuất hiện trong phim tài liệu Raising The Bar, cô chia sẻ: "Khát khao trở nên to lớn sẽ không bao giờ dừng lại. Tôi hy vọng sẽ có ngày nhìn vào gương và nói ‘Ừ, mình thật sự khổng lồ’". Sau khi kết thúc sự nghiệp, McNeff dự định học cao học ngành tâm lý học.

Cái chết của McNeff là trường hợp mới nhất trong chuỗi 7 vận động viên thể hình nổi tiếng qua đời chỉ trong nửa năm qua. Tháng 7, Lorena Blanco (Tây Ban Nha) qua đời ở tuổi 37 do nghi nhồi máu cơ tim, khi đang chuẩn bị dự thi cuộc thi Ms. Olympia tại Las Vegas (Mỹ).

Hayley McNeff là vận động viên thể hình thứ 7 tử vong trong 6 tháng qua.

Tháng 6, nữ lực sĩ Colombia Zunilda Hoyos Mendez (43 tuổi) bị sát hại bằng búa ở Tây Ban Nha sau khi nói với chồng muốn ly hôn. Người chồng cũng được tìm thấy đã tử vong với vết dao đâm, nghi tự sát.

Tháng 5, hai lực sĩ Brazil chết chỉ cách nhau vài ngày: Gui Bull (30 tuổi) tử vong do ngạt thở; Wanderson da Silva Moreira (30 tuổi) đột tử khi đang thi đấu. Tháng 4, diễn viên kiêm lực sĩ Vito Pirbazari (44 tuổi) bị nhồi máu cơ tim khi đang chạy bộ. Tháng 3, Jodi Vance (20 tuổi) qua đời vì tim ngừng đập do "mất nước nghiêm trọng", theo gia đình.

Một nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch châu Âu cho thấy nguy cơ đột tử do tim ở vận động viên thể hình chuyên nghiệp cao gấp 5 lần so với nghiệp dư, đặc biệt ở nam giới.