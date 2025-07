Liên tiếp các vụ 'bắt cóc ảo' học sinh để tống tiền cha mẹ ở An Giang

Công an tỉnh An Giang đã ngăn chặn nhiều vụ giả danh công an dàn dựng cảnh học sinh bị “bắt cóc ảo” để đe dọa, ép gia đình chuyển tiền chuộc.

Công an An Giang kịp thời giải cứu một trường hợp lừa đảo “bắt cóc ảo” để tống tiền.

Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phát hiện nhiều vụ lừa đảo qua mạng xã hội xảy ra tại xã Phú Tân và Phú An. Thủ đoạn chung, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ công an, tiếp cận học sinh qua Zalo, thông báo các em liên quan “vụ án ma túy xuyên quốc gia”. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng “Zoom Workplace” để “làm việc trực tuyến”, khi cài ứng dụng này, lập tức điện thoại của nạn nhân bị chiếm quyền kiểm soát, bị lấy toàn bộ thông tin cá nhân trên điện thoại.

Sau đó, các đối tượng lừa đảo yêu cầu nạn nhân đến nhà nghỉ do chúng chỉ định, giữ bí mật, rồi hướng dẫn tạo cảnh bị trói, bị bắt giữ để chụp ảnh gửi về gia đình, yêu cầu chuyển tiền chuộc. Chúng thậm chí dùng chính tài khoản ngân hàng của nạn nhân để nhận tiền, khiến gia đình càng tin tưởng.

Cụ thể, tối 14/7, Công an xã Chợ Vàm nhận tin báo của bà Trần Thị Ái Liên (35 tuổi) về việc em trai là Trần Quốc V. (17 tuổi) bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng chuộc người. Công an nhanh chóng rà soát, phát hiện V. đang thuê phòng tại một nhà trọ, được giải cứu an toàn. V. khai bị đối tượng xưng đại úy công an lừa tải Zoom, rồi hướng dẫn đến nhà trọ, chụp ảnh bị trói để gửi gia đình.

Tối 15/7, Công an phường Mỹ Thới cũng giải cứu em Châu Ánh T. (17 tuổi) tại khách sạn Trí Lê (Đồng Tháp), sau khi nhận tin báo em bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 450 triệu đồng. T. khai bị lừa chuyển 10 triệu đồng để “chạy án rửa tiền” và được hướng dẫn vay thêm 20 triệu đồng, sau đó bị buộc thuê phòng khách sạn, chụp ảnh kêu cứu.

Cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thu Sương (42 tuổi) trình báo với Công an phường Bình Đức về việc con gái Võ Nguyễn Lan V. (17 tuổi) nhắn tin kêu cứu, cho biết đang bị bắt giữ vì nợ tiền thực hiện nhiệm vụ online. Nội dung tin nhắn thể hiện V. từng làm nhiệm vụ kiếm tiền trên mạng, sau đó nợ lên đến 300 triệu đồng và bị “giữ lại”, yêu cầu gia đình trả tiền chuộc.

Theo Công an tỉnh An Giang, thủ đoạn “bắt cóc ảo” nhắm vào học sinh nhóm tuổi dễ bị tác động tâm lý, thiếu kỹ năng phản ứng tình huống. Lực lượng công an đã chỉ đạo công an các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo phụ huynh thường xuyên giáo dục, quan tâm con em. Người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng công an, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng qua ứng dụng lạ, và lập tức trình báo công an gần nhất khi có dấu hiệu nghi vấn.