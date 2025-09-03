Liên tiếp phát hiện trạm BTS giả ở TP.HCM, có yếu tố người nước ngoài

Trong 3 tuần đầu tháng 8/2025, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II thuộc Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ KH-CN) đã phát hiện, định vị chính xác nguồn gây nhiễu bất hợp pháp.

Cuối tháng 8/2025, từ công tác giám sát tần số thường xuyên, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II (Trung tâm II) đã phát hiện tín hiệu phát sóng bất thường trên địa bàn TP.HCM.

Nhận định đây là dấu hiệu của trạm thu phát sóng di động (BTS) giả, Trung tâm II đã ngay lập tức triển khai lực lượng, khoanh vùng và phối hợp khẩn cấp với lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an TP.HCM kiểm tra, bắt giữ đối tượng sử dụng trạm BTS giả cùng tang vật ngay tại hiện trường.

Tin nhắn lừa đảo do trạm BTS giả phát tán.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ hai thiết bị BTS giả đang hoạt động, phát tán tin nhắn giả mạo Ngân hàng Vietcombank và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Ngoài ra, một thiết bị khác chưa kịp sử dụng cũng bị thu giữ.

Các chuyên gia nhận định việc các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn, từ giả mạo cơ quan Nhà nước, ngân hàng đến dịch vụ chuyển phát cho thấy âm mưu của tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và có thể mang yếu tố xuyên quốc gia.

Trung tâm II đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện bắt giữ 4 đối tượng sử dụng trạm BTS giả để phát tán hàng loạt tin nhắn lừa đảo, trong đó có sự tham gia của người nước ngoài.

Sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa 2 lực lượng đã tạo thành một "lá chắn thép", góp phần quan trọng bảo đảm an ninh không gian mạng và giữ gìn bình yên cho nhân dân. Đây cũng là thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm công nghệ cao; thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.