Liên tục nhận tiền 'ủng hộ Cuba' vì trùng số tài khoản

Phát hiện nhiều người chuyển khoản ủng hộ Cuba nhầm sang tài khoản cá nhân của mình, anh Phạm Mạnh Hà nhanh chóng đến ngân hàng chuyển trả lại.

Anh Hà (giữa) được nhân viên ngân hàng hỗ trợ hoàn trả tiền mạnh thường quân chuyển nhầm (nhân vật không muốn lộ mặt để bảo vệ sự riêng tư).

Chiều 14/8, khi đang họp tại công ty, anh Phạm Mạnh Hà (phường Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ khi liên tục thấy thông báo tài khoản tại ngân hàng ABBank của mình nhận được chuyển khoản, phần lớn ghi nội dung "Cuba", hay "ủng hộ Cuba".

Sau ít phút ngạc nhiên, anh Hà hiểu ra nhiều người hưởng ứng chương trình quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba đã chuyển nhầm sang tài khoản của mình. Cùng số tài khoản 2022, song địa chỉ tiếp nhận của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam là ngân hàng MBBank (ngân hàng Quân đội), còn của anh Hà thuộc ngân hàng ABBank (ngân hàng An Bình).

Anh Hà bị nhiều người chuyển nhầm tiền vào tài khoản.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hà cho biết tính đến sáng 15/8, anh nhận được hơn 3 triệu đồng tiền chuyển nhầm, người ít chuyển vài chục nghìn đồng, người nhiều cả triệu đồng. Ban đầu, anh dự định gom lại, chuyển đến đúng số tài khoản tiếp nhận của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam.

Tuy nhiên khi gọi điện cho ngân hàng nhờ tư vấn, anh được cho biết làm vậy là không đúng quy định và phải thực hiện chuyển trả lại cho từng người.

Chiều 15/8, ngay khi trở về từ chuyến công tác, anh Hà đã tới phòng giao dịch ngân hàng ABBank chi nhánh Đống Đa để nhờ phía ngân hàng hỗ trợ chuyển trả lại và được hỗ trợ nhiệt tình.

"Có người sử dụng tài khoản khác ngân hàng, tôi mất phí 22.000/người khi chuyển trả, nhưng không sao, không đáng để tâm", anh nói.

Đồng thời, anh Hà đã tạm khoá tài khoản này để tránh việc chuyển nhầm thêm và thông báo về sự cố hy hữu trên mạng xã hội. Chiều 15/8, anh cập nhật thêm hình ảnh đã làm ủy nhiệm chi và thành công chuyển lại tiền cho mạnh thường quân.

Khi lan truyền trên mạng xã hội, anh Hà nhận nhiều lời khen vì tính trung thực, minh bạch. Bản thân anh là mạnh thường quân quen mặt của nhiều chương trình từ thiện, hỗ trợ nuôi 6 trẻ mồ côi 3 năm nay hay hoạt động xây nhà tình nghĩa. Với chương trình ủng hộ người dân Cuba, anh cũng đóng góp 20 triệu đồng.

Trước đó, nhằm thể hiện tình cảm gắn bó, đoàn kết của nhân dân Việt Nam với Cuba, tri ân nghĩa cử mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đơn vị phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba".

Thời gian quyên góp từ ngày 13/8 đến 16/10. Chỉ trong thời gian ngắn, chương trình đã nhận được hàng nghìn lượt hưởng ứng từ người dân cả nước, đạt mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng sau 30 giờ phát động và tiếp tục tăng nhanh.