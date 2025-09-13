Lĩnh 10 năm tù vì cầm dao 'xuống đường' giúp bạn giải quyết mâu thuẫn

Bị cáo Nguyễn Tiến Quyết (SN 1996, ở Hà Nội) bị tòa tuyên án 10 năm tù vì tham gia gây án trong vụ giải quyết mâu thuẫn ghen tuông giữa 2 "phi công". Đối tượng này trước đó được tạm đình chỉ điều tra do có bệnh án tâm thần.

TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Quyết (SN 1996, ở Hà Nội) mức án 10 năm tù về tội "Giết người". Hội đồng xét xử xác định Quyết có liên đới trong vụ ghen tuông của 2 "phi công".

Hồ sơ vụ án thể hiện năm 2016, Nguyễn Hoài Nam (SN 2000) và chị Lê Mai A. (SN 1996) không đăng ký kết hôn nhưng chung sống với nhau như vợ chồng và có 1 con chung.

Đến tháng 5/2019, do phát sinh mâu thuẫn, Nam và nhân tình chia tay. Một thời gian sau, chị A. có quan hệ tình cảm với anh Vũ Tiến Đạt (SN 1999).

Bị cáo Nguyễn Tiến Quyết.

Mối tình dần gặp "chục trặc" do Nam và anh Đạt mâu thuẫn ghen tuông. Đỉnh điểm vào tháng 10/2019, Nam cùng anh Đạt gọi điện thoại chửi nhau, hẹn gặp nói chuyện.

Khoảng 0h ngày 22/10/2019, anh Đạt cùng chị A. và nhóm bạn ngồi uống nước tại khu vực ngã tư phố Núi Trúc - Kim Mã. Khi đó, Nam gọi điện thoại nhiều lần cho anh Đạt hẹn gặp mặt để giải quyết mâu thuẫn, nên anh Đạt hẹn đến luôn ngã tư Núi Trúc - Kim Mã.

Đến nơi, Nam thấy nhóm anh Đạt đang ngồi ở 2 bên đầu phố, cho rằng Đạt bố trí người để phục đánh mình, nên quay về lấy dao, gọi thêm bạn trong đó bị cáo Nguyễn Tiến Quyết.

Khi 2 bên gặp nhau xảy ra xô xát, Quyết cầm dao phóng lợn cùng với Nam đâm, chém người bạn của nhóm anh Đạt. Hậu quả vụ việc khiến 3 nạn nhân bị tổn hại 6-28% sức khỏe.

Đầu tháng 4/2020, Nam bị khởi tố, bắt tạm giam. Quyết cùng đồng phạm rời khỏi hiện trường, bỏ trốn.

Gần 2 năm sau, Quyết và đồng phạm đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Các bị cáo liên đới đã bị xét xử, riêng Nguyễn Tiến Quyết được gia đình giao nộp bệnh án từng điều trị tâm thần, Cơ quan điều tra đưa đi giám định tâm thần, kết quả cho thấy Quyết có biểu hiện của hội chứng nghiện nhiều loại ma túy.

Tại thời điểm giám định, bị cáo có biểu hiện loạn thần, nên được tạm đình chỉ điều tra để đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau khi khỏi bệnh, ngày 16/12/2024, Cơ quan tố tụng phục hồi điều tra đối với Nguyễn Tiến Quyết.