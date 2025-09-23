Lĩnh 13 năm tù sau cú lừa cậu ruột đầu tư hơn 5,4 tỷ vào 'dự án AI'

TAND TP.HCM (cơ sở 1) đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Minh (SN 1998, quê Hải Phòng) 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, Minh bịa đặt đang hợp tác phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo mang tên "SD AI" để lừa dối ông Nguyễn Duy Chính (cậu ruột Minh) để đầu tư, nhằm chiếm đoạt tiền.

Minh đã tạo lập hàng loạt tài khoản Telegram với tên giả như "MinhNguyen", "ZoroT", "CaptainOT"… rồi đưa ông Chính vào nhóm thảo luận giả mạo mang tên "SD AI" để trao đổi, báo cáo tiến độ dự án.

Tin tưởng vào cơ hội đầu tư từ dự án của cháu trai, ông Chính nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 5,45 tỷ đồng . Số tiền này bị Minh sử dụng để đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân, đến nay chưa khắc phục hậu quả.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là thủ đoạn của loại tội phạm mới trên không gian mạng, với nhiều thanh niên không chịu lao động mà dùng thủ đoạn lợi dụng sự phát triển của công nghệ, sự hỗ trợ của không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện ngay cả đối với người thân trong gia đình, nên cần có mức án thích đáng để răn đe.