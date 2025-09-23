Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lĩnh 13 năm tù sau cú lừa cậu ruột đầu tư hơn 5,4 tỷ vào 'dự án AI'

  • Thứ ba, 23/9/2025 00:34 (GMT+7)
  • 00:34 23/9/2025

TAND TP.HCM (cơ sở 1) đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Minh (SN 1998, quê Hải Phòng) 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, Minh bịa đặt đang hợp tác phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo mang tên "SD AI" để lừa dối ông Nguyễn Duy Chính (cậu ruột Minh) để đầu tư, nhằm chiếm đoạt tiền.

Minh đã tạo lập hàng loạt tài khoản Telegram với tên giả như "MinhNguyen", "ZoroT", "CaptainOT"… rồi đưa ông Chính vào nhóm thảo luận giả mạo mang tên "SD AI" để trao đổi, báo cáo tiến độ dự án.

Tin tưởng vào cơ hội đầu tư từ dự án của cháu trai, ông Chính nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 5,45 tỷ đồng. Số tiền này bị Minh sử dụng để đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân, đến nay chưa khắc phục hậu quả.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là thủ đoạn của loại tội phạm mới trên không gian mạng, với nhiều thanh niên không chịu lao động mà dùng thủ đoạn lợi dụng sự phát triển của công nghệ, sự hỗ trợ của không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện ngay cả đối với người thân trong gia đình, nên cần có mức án thích đáng để răn đe.

https://tienphong.vn/linh-13-nam-tu-sau-cu-lua-cau-ruot-dau-tu-hon-54-ty-dong-vao-du-an-ai-post1780408.tpo

An Nhiên/Tiền Phong

dự án AI Tp. Hồ Chí Minh Hải Phòng Tiền mã hóa dự án AI

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Hải Phòng

    Hải Phòng
    • Diện tích: 1.561,7 km²
    • Dân số: 1.980.800
    • Phân chia hành chính: 7 quận, 6 huyện và 2 huyện đảo
    • Vùng: Bắc Bộ
    • Mã điện thoại: 225
    • Biển số xe: 15, 16

