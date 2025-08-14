Lĩnh án tù vì giải quyết tranh chấp tiền bạc bằng vũ lực

TAND Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm Đinh Tiến Bằng (SN 1991), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1976), Nguyễn Mạnh Đạt (SN 1994), Phạm Văn Tuấn (SN 1983) đều trú ở Hà Nội về 2 tội: "Cướp tài sản", "Bắt giữ người trái pháp luật".

Liên quan, Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1990) ở tỉnh Hải Dương (cũ), Đàm Quang Anh Hải (sinh năm 1993) ở tỉnh Hưng Yên, Đỗ Văn Bình (sinh năm 1990) và Đỗ Ngọc Minh (sinh năm 1967) đều ở tỉnh Bắc Giang (cũ) cũng bị truy tố về các tội danh trên.

Trước đó, ngày 25/9/2019, Mai Ngọc Vinh từng bị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Bị cáo Vinh hiện chấp hành án tại Trại Tạm giam Công an TP Hải Phòng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Gia Lâm cho Công ty TNHH Nhựa ABC (Công ty ABC, trụ sở tại Đà Nẵng) vay số tiền 11,5 tỷ đồng và giải ngân đến tài khoản của Công ty Phú Bình.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Đức H (là người thành lập Công ty Phú Bình) đã chỉ đạo nhân viên dùng số tiền 11,5 tỷ đồng trả nợ các khoản vay của Công ty Phú Bình và công ty sử dụng số tiền còn lại, không trả lại tiền cho Công ty ABC theo thỏa thuận.

Sau khi biết Công ty Phú Bình không trả lại tiền cho Công ty ABC, ông Lồng Khải Hắm (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty ABC) đã nhờ Đinh Tiến Bằng, Nguyễn Thanh Tâm và Mai Ngọc Vinh lên Sân bay Quốc tế Nội Bài tìm gặp Nguyễn Đức H và Lê Lương S (kế toán Công ty Phú Bình) để làm rõ mục đích sử dụng số tiền 11,5 tỷ đồng .

Sau đó, Bằng và Tâm rủ thêm Nguyễn Mạnh Đạt, Đỗ Văn Bình, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hiệu, Đàm Quang Anh Hải và Đỗ Ngọc Minh hỗ trợ.

Trong khoảng thời gian từ 22h ngày 19/1/2023 đến 17h ngày 20/1/2023, nhóm Bằng đã bắt và giữ người trái phép đối với các anh Nguyễn Đức H, Lê Lương S tại quán cà phê ở Hà Nội. Nhóm này dùng vũ lực yêu cầu anh H và anh S phải trả số tiền 11,5 tỷ đồng .

Do bị đánh, anh H đã gọi điện thoại cho bạn bè vay được 1,5 tỷ đồng chuyển trả cho Công ty ABC. Vì không vay được thêm tiền nên anh H phải đồng ý để người nhà bán đất và ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng căn hộ của mình nhằm có tiền trả Công ty ABC.

Sau khi anh S viết xong bản cam kết ngày 20/2/2023 trả đủ số hàng đã đặt thì Bằng và Tâm mới cho anh H và anh S ra về. Ngày 15/3/2023, anh H đến trụ sở công ty của Bằng tại quận Đống Đa (cũ), TP Hà Nội để khất nợ thì bị Bằng và Tâm chửi, đánh. Tối cùng ngày, anh H đến Cơ quan Công an để trình báo sự việc.

Mở tòa và xem xét hành vi của các bị cáo, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Mai Ngọc Vinh 14 năm 6 tháng tù về tội "Cướp tài sản". Bị cáo Đinh Tiến Bằng bị tuyên phạt 18 năm tù về 2 tội "Cướp tài sản" và "Bắt giữ người trái pháp luật". Cùng 2 tội danh này, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm bị tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt cùng mức án 17 năm tù.