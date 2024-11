Linh Ngọc Đàm xác nhận chia tay bạn trai ngoại quốc

Linh Ngọc Đàm chia sẻ đã chia tay bạn trai Max Shu (Đài Loan, Trung Quốc) sau 2 năm bên nhau với lý do "tình yêu và ước mơ không thể đi chung đường".

Linh Ngọc Đàm thông báo chia tay bạn trai ngoại quốc.

"Mình rất phiền lòng khi phải xuất hiện với một tin tức không vui như thế này, Linh và Max đã quyết định sẽ dừng lại", streamer Linh Ngọc Đàm chia sẻ trên kênh cá nhân vào ngày 11/11.

Cô cho biết đây là quyết định rất khó khăn và không đến từ việc cả hai hết yêu, khoảng cách địa lý, gia đình hoặc bất cứ lý do bên ngoài nào khác. "Bọn mình đã yêu hết lòng và cống hiến cho tình yêu này một cách không hề hối tiếc, yêu như lần đầu và lần cuối được yêu. Nhưng tình yêu và ước mơ không thể đi chung đường, càng trưởng thành mình càng ý thức được điều đó", cô viết.

Linh Ngọc Đàm cho biết cô từng lạc quan nghĩ rằng mình có thể vẹn toàn mọi thứ từ ước mơ, công việc cho đến gia đình, người yêu. Nhưng hiện tại, cô nhận ra bản thân đã thất bại trong việc cố cân bằng mọi thứ. "Đứng trước ước mơ và trách nhiệm, bọn mình buộc lòng phải từ bỏ tình yêu".

Linh Ngọc Đàm và Max Shu công khai tình cảm vào cuối năm 2022.

Streamer, người có ảnh hưởng này cho biết Max Shu là người bạn trai tuyệt vời. Cô biết ơn vì anh đã luôn bao dung, nhường nhịn mình. Dù chia tay, cô vẫn trân trọng quãng thời gian cả hai đã ở bên nhau và cùng trưởng thành.

"Những năm qua mình học được rất nhiều bài học khác nhau về cuộc đời, con người và tình yêu... xin mọi người đừng vì một kết thúc chưa trọn vẹn mà mất niềm tin vào tình yêu. Cũng đừng lo cho mình vì mình đủ mạnh mẽ để vượt qua bất kể sóng gió gì trên cuộc đời này. Tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Ngược lại mình lo cho các bạn yêu của mình nhiều hơn và chân thành xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng".

Sau thông báo của Linh Ngọc Đàm, Max Shu đăng ảnh bản thân cùng caption: "Maybe the butterfly you chased, were meant to show you the beauty of letting go" (tạm dịch: Có lẽ những cánh bướm bạn từng theo đuổi đã cho bạn thấy vẻ đẹp của sự rời đi).

Linh Ngọc Đàm công trai chuyện tình cảm với bạn trai ngoại quốc Max Shu vào cuối năm 2022. Chuyện tình của cặp đôi từ giai đoạn tán tỉnh, yêu xa cho đến đồng hành bên nhau được nhiều người ủng hộ, chúc phúc và ngưỡng mộ.

Thời gian gần đây, tin đồn cả hai đã chia tay rộ lên khi Linh Ngọc Đàm và Max Shu ẩn tất cả hình ảnh chụp chung và story couple trên trang cá nhân.

Linh Ngọc Đàm (sinh năm 1996) là streamer nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp. Cô cũng là người có ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp, có hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.