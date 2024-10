Livestream bán 3 tấn đồ gỗ thủy tùng quý hiếm, 2 đối tượng bị khởi tố

Tối 24/10, Công an huyện Ea H'leo cho biết đã khởi tố Nguyễn Quốc Phong (33 tuổi) và Ngô Lê Hoàng Phong (21 tuổi, cùng trú tại xã Ea Ral, huyện Ea H'leo) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào đầu tháng 10, Công an huyện Ea H'leo cùng lực lượng kiểm lâm bất ngờ kiểm tra và phát hiện trong vườn của Nguyễn Quốc Phong tàng trữ 80 gốc, rễ, cành, gỗ nghi của cây thủy tùng; tổng trọng lượng hơn 3 tấn.

Cơ quan chức năng sau đó đã đưa số gỗ trên đi giám định và cho kết quả là gỗ thủy tùng (tên gọi khác là thông nước). Đây là loại gỗ quý hiếm nằm trong nhóm 1A (quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP), nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Làm việc với công an, Nguyễn Quốc Phong khai đã cùng Ngô Lê Hoàng Phong góp tiền mua số gỗ thủy tùng trên từ một số người dân địa phương chưa rõ lai lịch.

Sau đó, 2 đối tượng đã chế tác gỗ thành đồ mỹ nghệ rồi lập 2 tài khoản Tiktok có tên "Gỗ lũa Nguyên Phong", "Nguyên Phong cây cảnh" để quảng cáo, livestream, bán trên mạng xã hội.

Hiện Công an huyện Ea H'leo đã tạm giữ toàn bộ số gỗ tang vật để phục vụ công tác điều tra.

