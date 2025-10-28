Lộ diện Kia EV4 bản hiệu năng cao

Kia chia sẻ thêm hình ảnh ngoại thất của EV4 GT, tuy nhiên chưa tiết lộ thêm thông số kỹ thuật hay thiết kế khoang lái.

Theo Motor1, Kia đã sẵn sàng ra mắt phiên bản GT hiệu năng cao của hatchback thuần điện Kia EV4. Các hình ảnh do chính Kia công bố gần đây đã hé lộ diện mạo của mẫu xe chuẩn bị trình làng.

Tương tự trường hợp Kia EV6 và Kia EV9, phiên bản GT của Kia EV4 dường như không có thay đổi quá lớn ở ngoại hình. Thay vì ứng dụng các yếu tố khí động học dễ nhận ra, hãng xe Hàn Quốc chọn tập trung vào những tinh chỉnh nhỏ để nâng cao khả năng vận hành.

Cụ thể, bánh xe được thiết kế lại, đi cùng sự xuất hiện của kẹp phanh màu xanh lá cây. Chưa rõ hệ thống treo có điều chỉnh gì hay không, nhưng khả năng cao trang bị này trên Kia EV4 GT sẽ được hãng xe Hàn Quốc cho giảm vài cm so với bản tiêu chuẩn.

Màu xanh lá cây dự kiến tiếp tục xuất hiện bên trong khoang lái Kia EV4 GT, được sử dụng cho đường khâu trên ghế thể thao hay các điểm nhấn khác của nội thất. Thiết kế tổng thể khoang cabin được dự báo không có sự thay đổi đáng kể so với các mẫu EV4 thông thường.

Đồ họa độc quyền trên cụm đồng hồ sau vô lăng hay hệ thống thông tin giải trí cũng dự kiến có mặt, sẽ hiển thị khi người lái chọn chế độ lái thể thao.

Chi tiết về hệ truyền động chưa được Kia xác nhận, tuy nhiên Motor1 tin rằng công suất tối đa của EV4 GT sẽ vượt mốc 204 mã lực trên bản tiêu chuẩn. Biến thể GT cũng có thể sử dụng gói pin dung lượng 81,4 kWh, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Phiên bản hiệu suất cao của Kia EV4 dự kiến ra mắt vào khoảng năm tới. Giá bán chưa được công bố.