Lộ diện thêm nhiều cán bộ tham gia đánh bạc tại khách sạn Pullman

Trong vụ án 141 bị can bị truy tố về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" xảy ra tại King Club ở Pullman mà VKSND Tối cao ban hành cáo trạng, nhiều bị can từng là cán bộ có quyền chức.

Theo đó, tài liệu vụ án đánh bạc tại King Club trong khách sạn Pullman Hà Nội cho thấy, bị can Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) bị cáo buộc phạm tội "Đánh bạc" theo điểm b, khoản 2, Điều 321 với khung hình phạt tù 3-7 năm. Bị can Dũng bị bắt và bị tạm giam ngày 30/7/2024 nhưng sau đó được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra, bị can Dũng đã bị chấm dứt các chức vụ, chức danh đại biểu liên quan đến những cương vị công tác. Trong phần lý lịch bị can tại kết luận điều tra vụ án cho thấy, cơ quan tố tụng ghi nhận nghề nghiệp của bị can Hồ Đại Dũng là "Nhân viên kinh doanh Công ty Asia Slipform".

Lực lượng chức năng triệt phá đường dây đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội.

Trên trang web của mình, Công ty Asia Slipform giới thiệu đã thi công nhiều công trình lớn như trụ cáp treo tại Phú Quốc, thân trụ tuyến cáp treo Nữ hoàng dự án công viên ở Hạ Long, Nhà máy Điện Vĩnh Tân 4 Bình Thuận, Nhà máy Xi măng Xuân Thành Hà Nam; Silo 50.000 tấn ở cảng Mongla ở Bangladesh... Tại bản cáo trạng, bị can này chỉ được ghi nhận nghề nghiệp là "Kinh doanh".

Bị can Hồ Đại Dũng được xác định mở thẻ với tên "Mr Michael" vào tháng 6/2020. Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, bị can đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD . Lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD , lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD , thua hơn 759.000 USD (hơn 18 tỷ đồng )

Tương tự, bị can Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) cũng được ghi nhận có nghề nghiệp kinh doanh. Bị can Đức bị cáo buộc chi 4,2 triệu USD để đánh bạc tại khách sạn Pullman, bị bắt ngày 5/8/2024 và cũng bị tạm giam nhưng sau đó được tại ngoại với lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Điều đáng nói, không chỉ bị can Hồ Đại Dũng và Ngô Ngọc Đức là những “con bạc” khoác áo cán bộ, công chức, lãnh đạo địa phương ở thời điểm bị phát hiện, điều tra mà còn có hàng loạt cán bộ, công chức, viên chức khác cũng tham gia đường đánh bạc hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman Hà Nội.

Đơn cử như tại Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập), 2 bị can là Nguyễn Tiến Dũng (cựu Trưởng phòng) và Nguyễn Xuân Huệ (cựu Phó phòng) cũng bị truy tố tội "Đánh bạc". Bị can Nguyễn Tiến Dũng bị xác định đánh bạc 87 lần với tổng tiền 237.900 USD và đã thua hơn 2.200 USD . Bị can Huệ đánh bạc 61 lần, tổng số tiền 447.000 USD và đã thua 116.674 USD ( 2,8 tỷ đồng ).

Tiếp đến là bị can Tạ Quốc Thịnh (cựu Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương) chịu cáo buộc mở thẻ tại King Club từ tháng 6/2020 với tên “MR JOHN”, rồi sau đó đánh bạc 53 lần với tổng tiền 137.600 USD . Vị này đã thua 46.000 USD , khoảng 1,1 tỷ đồng .

Bị can Đỗ Anh Tuấn (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (cũ) bị cáo buộc chỉ trong 4 tháng năm 2024 đã đánh bạc 84 lần với tổng số tiền 877.000 USD . Bị can đã thua 183.047 USD , khoảng 4,4 tỷ đồng.

Cựu công chức Bảo tàng tỉnh Phú Thọ (cũ) Tô Thị Thu Hương cũng bị cáo buộc mở thẻ có tên “MRS RACHEL” từ tháng 6/2020. Bị can Hương đã đánh bạc 69 lần bằng hình thức chơi Roulette, Baccarat với tổng số tiền gần 945.000 USD . Hương chơi lần nhiều nhất là 60.000 USD , lần ít nhất 470 USD và tổng cộng đã thua 135.895 USD , khoảng 3,2 tỷ đồng .

Bị can Đỗ Quang Hưng (cựu Phó phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ (cũ) bị cáo buộc đánh bạc 16 lần với tổng số tiền 76.800 USD . Trong đó, lần nhiều nhất chơi hơn 14.900 USD , lần ít nhất chơi 370 USD và đã thua tổng số hơn 13.168 USD .