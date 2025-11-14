Lộ hình bạn trai trên ly nước, idol 17 tuổi Nhật Bản bị đuổi việc

Nữ thần tượng 17 tuổi bị loại khỏi nhóm vì "vi phạm nghiêm trọng quy định", sau khi cư dân mạng phát hiện hình phản chiếu của một người đàn ông trên ly nước cô cầm trong bức ảnh.

Tài khoản mạng xã hội của Azu Fujisaki đã bị xóa ngay sau khi bị phát hiện hẹn hò. Ảnh: @nani_nani_.

Azu Fujisaki (Nhật Bản) là thành viên nhóm Heroines Research Students, thành lập năm 2023 với 11 thành viên tuổi teen.

Ngày 1/11, Fujisaki đăng lên mạng xã hội bức ảnh cô đang cầm khay bắp rang và ly nước ngọt trong rạp chiếu phim. Tấm ảnh trông bình thường nhưng nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ. Nhiều người tinh ý phóng to ly nước và thấy bóng một người đàn ông, từ đó đặt nghi vấn cô đi xem phim cùng bạn trai.

Ngày 4/11, công ty quản lý thông báo trên tài khoản chính thức của nhóm rằng Fujisaki đã bị sa thải vì "vi phạm nghiêm trọng quy định", theo SCMP.

Tài khoản cá nhân của cô cũng bị xóa. Trước khi bị gỡ, cô được cho là đã xin lỗi vì "làm tổn thương người hâm mộ, các thành viên trong nhóm và những người liên quan".

Dù công ty không nêu rõ cô vi phạm điều gì, nhiều bình luận cho rằng Fujisaki đã phạm vào "luật bất thành văn" cấm idol hẹn hò - một quy tắc lâu nay trong ngành giải trí Nhật Bản.

Giới idol thường được xây dựng hình ảnh "trong sáng", trở thành đối tượng lý tưởng trong mắt fan, đặc biệt là fan nam. Việc công khai yêu đương được xem là rủi ro vì có thể khiến fan quay lưng và làm giảm giá trị thương mại của idol.

Trên mạng xã hội, ý kiến chia rẽ về vụ việc. Một người đặt câu hỏi: "Lệnh cấm idol hẹn hò chẳng phải đã lỗi thời rồi sao? Fan cũng đâu thể yêu idol ngoài đời, vậy tại sao họ không được yêu đương?". Người khác bình luận: "Cô bé cũng thật thà đấy chứ, hoàn toàn có thể nói bóng đó là anh trai".

Nhưng cũng có người ủng hộ quyết định của công ty: "Nếu hợp đồng ghi rõ cấm hẹn hò thì cô ấy đã vi phạm và bị sa thải là đúng. Idol có thể là sản phẩm của một ngành công nghiệp có vấn đề, nhưng đã ký thì phải tuân theo".

Một tài khoản khác lý giải vì sao công ty hành động nhanh chóng: "Cô ấy thuộc nhóm idol underground, sống nhờ lượng fan nam trung thành. Công ty không thể để mất họ".

Idol "underground" là thuật ngữ chỉ những idol hoạt động ở quy mô nhỏ, biểu diễn trong các sân khấu gần gũi, khác với idol dòng chính do các công ty lớn quản lý và có độ phủ sóng rộng rãi.