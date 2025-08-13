'Lỗ hổng' lớn trong bữa ăn của trẻ em Việt

95% trẻ Việt thiếu vitamin D, cùng tỷ lệ cao thiếu canxi, vitamin C, đe dọa tăng trưởng, sức đề kháng và trí tuệ nếu không can thiệp kịp thời.

Trong khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ em Việt, ăn đủ chưa chắc đã đồng nghĩa đủ chất, đặc biệt là nhóm vi chất dinh dưỡng. Ảnh: Freepik.

Kết quả từ Khảo sát Dinh dưỡng Đông Nam Á (SEANUTS II) do Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp cùng Tập đoàn FrieslandCampina thực hiện cho thấy tình trạng thiếu vi chất ở trẻ em Việt Nam ở mức đáng lo ngại. Cụ thể, 95% trẻ không đáp ứng nhu cầu khuyến nghị về vitamin D, 81% thiếu canxi và 69% thiếu vitamin C trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Các chuyên gia cho biết một trong những nguyên nhân chính là nhiều phụ huynh chưa nắm vững kiến thức dinh dưỡng theo từng độ tuổi, dẫn đến bữa ăn thiếu cân đối. Tình trạng này, nếu kéo dài, có thể để lại hậu quả lâu dài, ảnh hưởng tới thể lực, sức đề kháng và sự phát triển trí tuệ của trẻ.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn - Phó tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam kiêm Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, khuyến cáo “ăn đủ” chưa chắc đã đồng nghĩa “đủ chất”, đặc biệt là nhóm vi chất dinh dưỡng.

Vi chất như sắt, kẽm, canxi, vitamin A, D, C… chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong khẩu phần, nhưng đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch, sự phát triển chiều cao, trí não và thể lực của trẻ.

Để nhận biết sớm con có thiếu chất hay không, phụ huynh nên quan sát thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Trẻ hay kêu mỏi chân tay, hay mắc cảm cúm, học tập kém tập trung hoặc kén ăn, dễ chán ăn cũng là tín hiệu ngầm báo động rằng khẩu phần hiện tại có thể chưa cung cấp đủ vi chất. Khi có nghi ngờ, cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng hoặc đưa trẻ đi khám. Các nhân viên y tế sẽ giúp đánh giá khẩu phần hàng ngày, tiến hành xét nghiệm vi chất cho con nếu cần.

Bên cạnh cải thiện khẩu phần bằng thực phẩm tươi đa dạng, đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng, một giải pháp đơn giản khác là duy trì thói quen uống sữa mỗi ngày.

Nhằm đối phó với thực trạng này, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) và công ty FrieslandCampina Việt Nam - nhãn hàng sữa Dutch Lady đã ký kết hợp tác triển khai chương trình

"Truyền thông nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng đối với trẻ em tại cộng đồng".

Chương trình đặt mục tiêu nâng cao hiểu biết của cộng đồng, đặc biệt là phụ huynh, về vai trò thiết yếu của vi chất dinh dưỡng; lan tỏa kiến thức thực tiễn về chế độ ăn cân đối, phù hợp điều kiện chăm sóc tại gia đình; góp phần cải thiện sức khỏe và thể chất cho thế hệ tương lai.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, nhấn mạnh vi chất dinh dưỡng đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ của trẻ. Thiếu hụt vi chất có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tăng trưởng và khả năng học tập.

"Trong khuôn khổ chương trình, chúng tôi tập trung truyền thông đến các bà mẹ, đặc biệt ở nông thôn, dựa trên hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, đảm bảo tính khoa học và phù hợp với thực tế chăm sóc trẻ tại Việt Nam", ông Cường nói.