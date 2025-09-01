Lộ thành tích khủng, 'nữ du kích' TP.HCM viral khắp cõi mạng

Tốt nghiệp thủ khoa đại học, được mời du học Italy và hiện làm chủ 2 quán cà phê, Đồng An Thư khiến nhiều người trầm trồ bởi bảng thành tích đáng nể.

Đồng An Thư cảm thấy tự hào khi có mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đồng An Thư (sinh năm 2000) - thuộc khối Nữ du kích Miền Nam trong đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) - gây chú ý trên mạng xã hội khi sở hữu loạt thành tích học tập và hoạt động đáng tự hào.

Năm 2022, An Thư tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang tại Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Ngay sau đó, cô giành được học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Việt Nam. Mong muốn tiếp cận với nền giáo dục nước ngoài, cô nộp hồ sơ tham gia chương trình du học liên kết và trúng tuyển, nhận được thư mời nhập học từ Tổng lãnh sự quán Italy.

Sau một thời gian đi làm và tích lũy tài chính, An Thư quyết định khởi nghiệp với 2 quán cà phê có mô hình học tập dành cho học sinh, sinh viên.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, An Thư cho biết thành tích cô đạt được phần lớn là do động lực đến từ gia đình. Chị cả hiện là giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng, chị ba là bác sĩ nội trú chuyên ngành da liễu, còn anh tư là bác sĩ đa khoa và đang theo đuổi lĩnh vực thẩm mỹ.

“Nhìn các anh chị học giỏi, có công việc ổn định và cuộc sống thuận lợi hơn, tôi hiểu rằng mình nhất quyết không được bỏ cuộc. Điều đó nuôi dưỡng trong tôi niềm đam mê với tri thức”, An Thư bộc bạch.

Nói về cơ duyên được đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành A80, An Thư cho hay ban đầu cô bị thu hút bởi sự chỉnh tề, đẹp mắt của các khối diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (sự kiện A50) nên quyết định đăng ký thử sức.

“Đây là niềm vinh dự lớn lao. Tôi rất tự hào khi bản thân được góp mặt trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9”, cô bày tỏ.

Do vấn đề sức khỏe, ba mẹ An Thư không thể trực tiếp đến xem con gái sải bước hiên ngang trên Quảng trường Ba Đình mà chỉ dõi theo qua màn ảnh nhỏ. Tuy vậy, gia đình luôn hỏi thăm, động viên cô từng ngày để hoàn thành nhiệm vụ và lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Sau nhiều tháng luyện tập, Đồng An Thư quen dần với cường độ tập luyện và tiến bộ từng ngày.

Lần đầu tham gia diễu binh, An Thư cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là thời tiết oi bức mùa hè miền Bắc. Từ miền Nam ra Bắc, cô cùng một số đồng đội ban đầu chưa quen khí hậu nên đôi lúc bị mất sức. Nhưng nhờ sự quan tâm của đội ngũ quản lý, luôn đảm bảo chế độ nghỉ ngơi và tiếp nước hợp lý, sức khỏe của cả đội được giữ vững để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong buổi tổng hợp luyện lần 2 ngày 24/8, An Thư cùng đồng đội hứng trọn cơn mưa dài, nhưng không ai chùn bước. Khoảnh khắc ấy khắc sâu trong cô ấn tượng về sức mạnh của tinh thần tập thể.

“Mưa có thể làm ướt vai áo, nhưng không thể dập tắt nhiệt huyết trong tim. Đó là ký ức thật đẹp và đáng trân trọng”, cô nói.

Trải nghiệm trong môi trường quân ngũ cũng mang đến nhiều bài học quý giá. Nếu như trong chuyên môn thiết kế, An Thư được tự do sáng tạo và bộc lộ cá tính riêng, thì trong quân đội, kỷ luật và tinh thần tập thể được đặt lên hàng đầu. Chính sự kết hợp ấy đã giúp cô trưởng thành hơn trong hành trình A80.

Hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, An Thư sẽ tiếp tục công việc thường ngày là nhà thiết kế tự do cho một số nghệ sĩ trong showbiz, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh quán cà phê. Đặc biệt, cô vẫn sẽ theo đuổi niềm đam mê tri thức.

“Tôi sẽ tiếp tục con đường học vấn ở bậc cao hơn để tích lũy thêm nhiều kiến thức và vốn sống cho bản thân”, cô khẳng định.

Đồng An Thư có thành tích học tập nổi bật.