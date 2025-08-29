Loài giòi ăn thịt đang gây lo ngại tại Mỹ và Mexico

Cochliomyia hominivorax, hay giòi ăn thịt, là loài ruồi ký sinh nguy hiểm. Con cái đẻ trứng vào vết thương của bất kỳ loài động vật máu nóng nào, bao gồm cả con người.

Ấu trùng ruồi giòi, thu thập từ những con bò bị nhiễm bệnh, được quan sát tại một nhà máy sản xuất ruồi vô sinh ở Panama vào tháng 6. Ảnh: Reuters.

Ngày 24/8, Sở Y tế Maryland và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo ghi nhận ca đầu tiên nhiễm giòi ăn thịt liên quan đến du lịch, vừa trở về từ một quốc gia đang có dịch.

Chia sẻ về điều này, phát ngôn viên của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) cho biết "nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại Mỹ từ sự xâm nhập này là rất thấp". Theo báo cáo của CDC, bệnh nhân đã được điều trị và hồi phục.

Tuy nhiên, sự việc xảy ra trong bối cảnh dịch ký sinh trùng này đang bùng phát gia tăng ở gia súc tại Mexico và các quốc gia trên khắp Trung Mỹ, khiến nông dân trên khắp khu vực và tại Mỹ lo ngại.

Điều gì đang xảy ra tại Mexico và Trung Mỹ?

Theo CNN, đợt bùng phát giòi ăn thịt đã lan rộng khắp Trung Mỹ kể từ đầu năm 2023, với các ca nhiễm được ghi nhận ở Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua và Panama.

Tính đến ngày 17/8, dữ liệu của chính phủ Mexico ghi nhận 5.086 ca nhiễm giòi ăn thịt trên động vật, tăng 53% so với số liệu báo cáo vào tháng 7. Theo nguồn tin từ Reuters, số liệu cập nhật cho thấy hiện có 649 ca nhiễm bệnh. Phần lớn ca bệnh xuất hiện trên gia súc, nhưng dữ liệu của chính phủ Mexico cũng cho thấy chó, ngựa và cừu đã bị nhiễm.

Giòi ăn thịt là loài ký sinh trùng sống trên động vật máu nóng. Chúng gặm dần phần thịt sống, có thể tàn phá đàn bò và động vật hoang dã địa phương. Trường hợp được xác nhận tại Mỹ có thể làm rung chuyển thị trường thịt bò và gia súc tương lai, vốn đã chứng kiến ​​mức giá cao kỷ lục do nguồn cung khan hiếm.

Mỹ thường nhập khẩu hơn một triệu con gia súc từ Mexico mỗi năm để chế biến thành thịt bò. Dịch giòi ăn thịt này có thể khiến Texas - tiểu bang sản xuất gia súc lớn nhất - thiệt hại 1,8 tỷ USD do gia súc chết, chi phí nhân công và thuốc men.

Thủ phạm gây bệnh

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), loài ký sinh trùng mang tên khoa học Cochliomyia hominivorax, hay giòi đinh vít Tân thế giới, giòi ăn thịt người (NWS), là ấu trùng của một loài ruồi đặc biệt nguy hiểm.

Ruồi cái của loài giòi ăn thịt đẻ trứng vào vết thương của động vật máu nóng. Sau khi trứng nở, hàng trăm ấu trùng sẽ dùng miệng sắc nhọn của mình để đục xuyên qua thịt sống. Bệnh này gây hại cho gia súc và động vật hoang dã, và cũng có thể lây nhiễm cho con người.

Nhiễm trùng NWS có thể gây ra một số triệu chứng bao gồm tổn thương da không lành hoặc trở nên nặng hơn theo thời gian, vết thương hoặc vết loét đau, chảy máu từ vết thương hở, cảm thấy hoặc nhìn thấy giòi trong vết loét hoặc mùi hôi từ vị trí nhiễm trùng.

CDC cho biết giòi cũng có thể được tìm thấy trong mắt, mũi và miệng. Việc điều trị rất khó khăn, đòi hỏi phải loại bỏ hàng trăm ấu trùng và khử trùng vết thương kỹ lưỡng. CDC cảnh báo chỉ phẫu thuật mới loại hết bỏ giòi, bệnh nhân không nên tự ý loại bỏ hoặc tiêu hủy giòi.

Hình ảnh Cochliomyia hominivorax, loài ruồi ký sinh nguy hiểm gây giòi ăn thịt. Ảnh: USDA.

Làm thế nào để diệt giòi ăn thịt?

Chia sẻ với ABC News, tiến sĩ Shira Doron, Giám đốc kiểm soát nhiễm trùng của Hệ thống Y tế Tufts Medicine, cho biết bất kỳ ai đi du lịch đến những nơi thường xuyên bị NWS xâm nhập trên thế giới nên che kín mọi vết thương hở và sử dụng thuốc chống côn trùng được EPA chấp thuận.

Bà cho biết: "Những thứ như áo dài tay, quần dài, nhét quần vào trong tất, tất cả biện pháp mà bạn có thể đã từng nghe đến để tránh bị côn trùng cắn, vì có rất nhiều tác động đến sức khỏe liên quan đến nhiều loại côn trùng".

Vào những năm 1960-1970, Mỹ đã xóa sổ quần thể ruồi NWS bằng cách lai tạo những con đực đã được triệt sản và thả chúng từ máy bay để giao phối với ruồi cái hoang dã.

Tháng này, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã công bố sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất ruồi tại Edinburg, Texas, tại Căn cứ Không quân Moore, có thể sản xuất tới 300 triệu con ruồi đã được triệt sản mỗi tuần. USDA cho biết cơ sở này sẽ hợp tác với các cơ sở ở Panama và Mexico.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cũng đã ban hành tuyên bố khẩn cấp, cho phép Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) linh hoạt hơn trong việc sử dụng thuốc thú y để điều trị và phòng ngừa nhiễm giòi ăn thịt.

Hiện tại, FDA chưa phê duyệt bất kỳ loại thuốc nào cho giòi ăn thịt tại Mỹ, nhưng tuyên bố này cho phép FDA cấp phép sử dụng thuốc trong trường hợp khẩn cấp.