Loài giòi đinh vít Tân thế giới tái xuất

Một trường hợp mới nhiễm giòi đinh vít Tân thế giới được phát hiện ở gia súc tại vùng biên giới Mỹ - Mexico làm dấy lên mối lo ngại về loại ký sinh trùng tàn phá này.

Hình ảnh ấu trùng giòi đinh vít Tân thế giới. Ảnh: USDA.

Các quan chức Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa thông báo ghi nhận một con bê 8 tháng tuổi bị nhiễm giòi đinh vít Tân thế giới (NWS), hay còn gọi là giòi ăn thịt, được phát hiện tại Sabinas Hidalgo, thị trấn thuộc bang Nuevo León, Mexico - cách thị trấn biên giới Roma, Texas (Mỹ), khoảng 112 km về phía tây.

Theo Yahoo News, con bê này có vẻ đã được vận chuyển đến một "khu chăn nuôi gia súc được chứng nhận" ở tiểu bang phía bắc Mexico từ một khu vực có dịch bệnh. Trường hợp này đánh dấu lần đầu tiên loại ký sinh trùng xâm lấn được phát hiện gần biên giới Mỹ - Mexico kể từ những năm 1970.

Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau khi các quan chức liên bang công bố thành lập cơ sở trị giá 750 triệu USD ở Nam Texas để tiêu diệt loại ruồi ký sinh mang ấu trùng giòi ăn thịt này.

Giòi ăn thịt áp sát biên giới Mỹ

Ngày 7/5, các quan chức Mexico thuộc Cơ quan An toàn, Sức khỏe và Chất lượng Nông sản Thực phẩm Quốc gia, xác nhận họ đã phát hiện gia súc nhiễm bệnh ở các bang Veracruz và Oaxaca, miền nam Mexico, cách biên giới Texas lần lượt hơn 900-1060 km.

Điều này đã thúc đẩy các quan chức Mỹ ra lệnh cấm nhập khẩu gia súc từ Mexico, bao gồm gia súc, bò rừng bison và ngựa, chỉ vài ngày sau đó, vào ngày 11/5.

Trước đó, các quan chức Mỹ đã tạm thời đình chỉ nhập khẩu gia súc từ Mexico vào tháng 11/2024 trước khi tái áp dụng lệnh cấm vào mùa xuân năm nay sau khi các quan chức Mexico báo cáo thêm gia súc bị nhiễm bệnh.

Việc phát hiện này cũng thúc đẩy các quan chức Mỹ triển khai kế hoạch diệt trừ loài giòi ăn thịt này quyết liệt hơn vào tháng sau. Kế hoạch này bao gồm "kiểm soát hiệu quả việc di chuyển động vật", cũng như tăng cường các nỗ lực giám sát và sản xuất ruồi vô sinh để vô hiệu hóa khả năng sinh sản thành công của loài ruồi xâm lấn này.

Nhưng ngay khi các quan chức Mỹ tăng cường nỗ lực, các ổ dịch tiếp tục được phát hiện ngày càng lan rộng về phía bắc. Đầu tháng 7, các quan chức Mexico phát hiện một trường hợp nhiễm giòi ăn thịt khác tại thành phố Ixhuatlán de Madero ở phía bắc Veracruz, chỉ cách biên giới Mỹ 600 km.

Thậm chí vào cuối tháng 8, một trường hợp ở người nhiễm loài giòi này được phát hiện ở bang Maryland, Mỹ, khi người này từng đi từ Guatemala. Đây là ca nhiễm giòi ăn thịt đầu tiên ở Mỹ kể từ khi dịch bùng phát tại Trung Mỹ và Nam Mexico cuối năm ngoái.

Cho đến nay, chưa phát hiện thấy loài ruồi này ở phía biên giới Mỹ tại bất kỳ bẫy nào trong số 8.000 bẫy mà các quan chức USDA đang theo dõi ở Texas, Arizona và New Mexico.

Cochliomyia hominivorax là loài ruồi xanh ký sinh nguy hiểm gây giòi ăn thịt. Ảnh: USDA.

Giòi đinh vít Tân thế giới là gì?

Giòi đinh vít Tân thế giới (NWS), Cochliomyia hominivorax, là ấu trùng của loài ruồi xanh ký sinh đẻ trứng vào vết thương hở hoặc xoang của động vật có vú lớn. Sau khi nở, giòi bắt đầu ăn mô sống của vật chủ. Giòi đinh vít Tân thế giới chủ yếu gây bệnh cho các loài động vật lớn, chẳng hạn gia súc và ngựa, nhưng cũng có trường hợp lây nhiễm sang người và thú cưng.

Sự xâm nhiễm của loài giòi này bắt đầu khi một con ruồi cái đẻ trứng trên vết thương hở hoặc các bộ phận khác trên cơ thể động vật máu nóng. Mùi của vết thương hoặc lỗ hở như mũi, miệng, mắt, dây rốn của động vật mới sinh hoặc bộ phận sinh dục sẽ thu hút ruồi cái.

Những vết thương nhỏ như vết cắn của ve cũng thu hút ruồi cái đến ăn và đẻ trứng. Một con ruồi cái có thể đẻ 200-300 trứng cùng một lúc và đẻ tới 3.000 trứng trong suốt vòng đời từ 10 đến 30 ngày.

Trứng nở thành giòi, chui vào vết thương để ăn thịt sống. Sau khi ăn, ấu trùng rơi xuống đất, chui vào đất và nở thành ruồi trưởng thành.

Triệu chứng cảnh báo

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nhiễm trùng NWS rất đau đớn. Nếu bị nhiễm trùng NWS, bạn có thể thấy giòi xung quanh hoặc trong vết thương hở. Chúng cũng xuất hiện ở trong mũi, mắt hoặc miệng. Các triệu chứng có thể bao gồm:

Cảm thấy giòi (ấu trùng) di chuyển bên trong vết thương hoặc vết loét trên da, tai, mũi, mắt hoặc miệng

Nhìn thấy giòi xung quanh hoặc trong vết thương hở

Vết thương hoặc vết loét trên da gây đau đớn

Mùi hôi thối bốc ra từ nơi bị nhiễm trùng

Các vết thương hoặc vết loét trên da không rõ nguyên nhân, không lành hoặc trở nên tồi tệ hơn trong vòng vài ngày

Chảy máu từ vết thương hở

Vi khuẩn cũng có thể lây nhiễm vào vết thương có giòi NWS và gây sốt hoặc ớn lạnh.