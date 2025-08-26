Loại nước gây ung thư nguy hiểm như bia rượu nhưng ít người biết

Một ly nước còn bốc khói không chỉ gây bỏng rát mà còn tiềm ẩn nguy cơ ung thư thực quản, theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nước nóng trên 65 độ C có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Thói quen uống đồ nóng rất phổ biến, từ tách trà buổi sáng đến ly trà ấm nóng cuối ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng mức nhiệt của đồ uống quá cao có thể gây hại nhiều hơn mang lại lợi ích.

Trong một đánh giá toàn cầu, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc WHO khẳng định điều đáng lo ngại không nằm ở bản thân loại đồ uống mà là nhiệt độ.

Hội đồng gồm 23 nhà khoa học quốc tế kết luận uống đồ uống quá nóng có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Loại nước uống này được xếp vào nhóm 2A, tức có thể gây ung thư.

Theo định nghĩa của IARC, nhóm 2A gồm các thành phần, thực phẩm có thể gây ung thư ở người. Các bằng chứng trên người đã đầy đủ, tuy nhiên, vẫn chưa thể đi đến kết luận. Ngoài ra, các chất này cũng đã được chứng minh gây ung thư cho động vật thí nghiệm.

Đối với đồ uống, nhiệt độ quá cao có thể gây tổn thương lặp đi lặp lại lên niêm mạc thực quản, lâu dần tạo điều kiện cho tế bào biến đổi bất thường. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ dài hạn, nước nóng còn có thể gây bỏng ngay tức thì. Hiệp hội Bỏng Mỹ cũng cho biết chất lỏng ở 65 độ C có thể gây hại cho da gần như ngay lập tức nếu tiếp xúc lâu.

Một nghiên cứu ở châu Phi chỉ ra rằng tiêu thụ đồ ăn uống quá nóng có thể làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô thực quản lên gần gấp đôi.

Theo ước tính của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) và các đối tác, gánh nặng ung thư thực quản toàn cầu sẽ tăng hơn 50% trong giai đoạn 2020-2040, đạt gần 1 triệu ca mắc mới mỗi năm.

Năm 2020, thế giới ghi nhận khoảng 604.000 ca mắc mới và 544.000 ca tử vong do ung thư thực quản, với sự khác biệt lớn về tỷ lệ mắc và tử vong giữa các khu vực. Tỷ lệ cao nhất được ghi nhận tại Đông Á, Nam và Đông Phi.

Trong các khu vực này, ung thư biểu mô tế bào vảy là thể bệnh chiếm ưu thế. Những yếu tố nguy cơ cụ thể như hút thuốc lá, uống rượu, tiêu thụ đồ uống quá nóng và ô nhiễm không khí trong nhà được cho là nguyên nhân góp phần vào tỷ lệ mắc bệnh cao.

Bên cạnh các nguy cơ do tổn thương niêm mạc thực quản, việc uống trà hay cà phê nóng chứa caffeine nhiều lần trong ngày còn dễ dẫn đến bồn chồn, khó ngủ. Giới hạn số cốc hoặc thay bằng nước ấm đơn thuần là cách đơn giản để vừa giữ được thói quen, vừa an toàn hơn cho sức khỏe.