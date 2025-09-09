Loại pin xe điện sạc 80% dung lượng trong 6,5 phút

Pin thể rắn của Rimac Technology dự kiến ra mắt vào quý IV/2027, có thể được BMW và Porsche sử dụng.

Theo Carscoops, Rimac Technology đã ra mắt công nghệ truyền động điện e-axles và pin thể rắn thế hệ tiếp theo tại triển lãm ôtô Munich. Cả 2 sản phẩm sẽ ra mắt trong vài năm tới, dự kiến được nhiều nhà sản xuất ôtô khác nhau sử dụng.

Rimac đã hợp tác với ProLogium và Tập đoàn Hóa chất Mitsubishi để tạo ra loại pin có thể vượt qua các giới hạn về mật độ năng lượng và độ an toàn. Gói pin thế hệ tiếp theo được cho là sở hữu dung lượng 100 kWh, mật độ năng lượng đạt 260 Wh/kg. Đáng chú ý, Rimac cho biết pin có thể nạp lại 10-80% dung lượng trong 6,5 phút khi kết nối trụ sạc nhanh.

Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, loại pin mới của Rimac sẽ có mặt trên thị trường vào quý IV/2027. Chưa có thông tin về hãng xe nào sẽ sử dụng loại pin này, nhưng Rimac hiện có quan hệ hợp tác với vài hãng xe như BMW và Porsche.

Một dòng pin khác của Rimac mang tên Evo dự kiến ra mắt vào giữa năm 2026, cũng sở hữu dung lượng 100 kWh nhưng mật độ năng lượng thấp hơn, ở mức 213 Wh/kg. Đơn vị này cho biết pin Evo cần khoảng 16 phút để nạp lại 10-80% dung lượng khi sử dụng trụ sạc nhanh.

Rimac cũng ra mắt 2 loại pin hybrid, trong đó có một phiên bản mô-đun có khả năng mở rộng, dự kiến chào sân vào đầu năm sau. Gói pin này có dung lượng dao động 1-17 kWh. Hãng cũng đề cập đến “cấu hình cell pin có thể hoán đổi” cùng “kiến trúc tích hợp cell-to-pack với các tính năng quản lý nhiệt và an toàn tiên tiến.”

Bên cạnh các bộ pin, Rimac còn ra mắt các mô-đun e-axles mang tên Sinteg 300 và Sinteg 550, dành cho những mẫu ôtô điện thiên về hiệu năng. Rimac cho biết các mô-đun này tạo ra công suất dao động từ 201 đến 483 mã lực. Rimac cho biết riêng Sinteg 550 sẽ đi vào sản xuất trong năm tới.

Ông Nurdin Pitarević - CEO của Rimac Technology - nhấn mạnh đây không phải là những công nghệ ý tưởng.

“Những gì chúng tôi giới thiệu đã được phát triển để trở thành giải pháp sẵn sàng sản xuất, cung cấp năng lượng cho hàng trăm nghìn phương tiện trong vài năm tới”, ông Nurdin Pitarević chia sẻ.