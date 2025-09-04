Loài rắn độc phổ biến ở phía Nam gia tăng, nhiều người nhập viện

Mùa mưa ở các tỉnh phía Nam tạo điều kiện cho các loài rắn độc xuất hiện nhiều hơn, trong đó phổ biến là lục đuôi đỏ. Vài ngày qua, nhiều người ở Tây Ninh phải nhập viện cấp cứu.

Rắn lục đuôi đỏ là loài rắn độc thường gặp vào mùa mưa ở Tây Ninh. Ảnh: Trường Nguyên.

Mùa mưa tại Tây Ninh khiến người dân đối diện nguy cơ rắn độc tấn công. Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh thời gian qua liên tục tiếp nhận nhiều ca nhập viện nguy kịch vì rắn cắn, trong đó có những bệnh nhân thoát chết trong gang tấc nhờ cấp cứu kịp thời.

Anh H. (38 tuổi, Gò Dầu) bị rắn lục đuôi đỏ tấn công khi đi ngang qua bụi cỏ. Vết cắn khiến bàn chân nhanh chóng sưng to, đau nhói. Anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu và truyền huyết thanh kháng nọc rắn, tình trạng ổn định sau vài ngày điều trị.

Cùng thời điểm, bà B. (65 tuổi, Gò Dầu) cũng phải nhập viện sau khi bị rắn lục cắn vào ngón tay khi làm vườn. Các bác sĩ đã xử trí kịp thời, giúp bệnh nhân hồi phục và xuất viện chỉ sau 24 giờ. Một ca khác là anh Đ. (22 tuổi, Tân Châu), bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào mu bàn chân khi thăm ruộng. Nam thanh niên được điều trị tại khoa ICU và may mắn thoát nguy hiểm.

Đáng chú ý nhất là trường hợp ông T. (59 tuổi, Trảng Bàng). Trong lúc đi ngang hàng rào rậm rạp, người đàn ông bị con rắn cắn nhưng không kịp nhận dạng. Chỉ vài phút sau, ông xuất hiện triệu chứng chóng mặt, nôn ra máu rồi ngã quỵ.

Viết cắn của rắn lục đuôi đỏ. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 do nọc rắn, rối loạn đông máu nặng, nguy cơ tử vong cao. Cuộc chạy đua với tử thần bắt đầu khi các bác sĩ vừa chống sốc, vừa truyền huyết tương và huyết thanh kháng nọc. Sau 24 giờ, tình trạng ông T. dần cải thiện và ông được xuất viện trong niềm vui của gia đình.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, cho biết mùa mưa là thời điểm rắn độc, đặc biệt là rắn lục đuôi đỏ, sinh sôi nhiều. Người dân cần cảnh giác khi đi lại, làm vườn hoặc đi ruộng.

Khi bị rắn lục đuôi đỏ tấn công, nạn nhân cần được rửa sạch vết thương, đặt nằm thoải mái, phần bị thương cao hơn để giảm áp lực máu. Sau đó, băng ép miếng gạc hoặc khăn phía trên vết thương từ 5-10 cm để ngăn chất độc lan ngược lại các bộ phận khác và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và truyền huyết thanh kháng nọc. Người dân không nên áp dụng cách dân gian như rạch vết thương, hút nọc hay đắp lá cây, vì có thể gây nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Rắn lục xanh đuôi đỏ thuộc họ rắn lục (viperidae) giống cryptelytrops. Họ rắn lục có nhiều giống và loài khác nhau nhưng có chung độc tính là gây rối loạn đông máu, chảy máu. Rắn cryptelytrops albolabris (tên cũ là trimesurus albolabris) có tên Việt Nam là rắn lục xanh đuôi đỏ, phân bố trên cả nước, rắn thường sống trên cây

Lục đuôi đỏ là loại rắn cực độc trong số các loại rắn lục, than xanh và đuôi có màu nâu đỏ. Rắn lục đuôi đỏ thường sống trong các bụi rậm, cây cối, nên da màu xanh của loài rắn này có thể dễ dàng ngụy trang mà người dân khó phát hiện.