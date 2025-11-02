Loài rắn kỳ lạ chỉ thấy ở Đông Nam Á, có vảy cứng như rồng

|
Đây là một trong những loài rắn có hình dáng kỳ lạ nhất thế giới. Nó có tên Latinh là Xenodermus javanicus, hay được gọi là rắn rồng hoặc rắn vảy rồng. Loài rắn này có một hàng vảy lớn ba cạnh chạy dọc giữa lưng, hai bên là hai lớp vảy cứng nhô lên, tạo thành hàng gai hay "vảy rồng". Những vảy có gờ này khiến rắn rồng nổi bật so với hầu hết loài rắn khác. Ảnh: A-Zanimals.
Loài rắn này cũng nổi bật với phần đầu hình tam giác nổi bật trên chiếc cổ hẹp, đôi mắt nhỏ với đồng tử thẳng đứng, thích nghi với việc săn mồi về đêm. Lưỡi rắn rồng chẻ đôi dùng để đánh hơi mùi trong không khí. Theo Thai National Parks, loài rắn rồng có chiều dài trung bình khoảng 60-80 cm, nặng 0,1-0,2 kg. Ảnh: Shutterstock.
Rắn rồng là một trong những loài bò sát quý hiếm và khó bắt gặp nhất trên thế giới, được tìm thấy ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Loài này sinh sống ở những vùng ẩm ướt gần nước, bao gồm rừng, đầm lầy, đầm lầy và ruộng lúa, ở độ cao dưới 1.300 m, nhưng phổ biến nhất là từ 500 đến 1.100 m so với mực nước biển. Ảnh: Reptiles Magazine.
Chúng là loài bò sát bán đào hang, nghĩa là dành phần lớn thời gian đào hang dưới lòng đất hoặc ẩn mình dưới lớp lá mục. Màu da tối giúp chúng ngụy trang, khả năng ẩn mình tốt giữa lá mục và bùn rừng để tránh các loài chim săn mồi. Ảnh: Kingsnake.
Theo Animal-Pedia, rắn rồng cái đẻ trứng vào mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 2. Mỗi lần chỉ đẻ 2-4 quả trứng, vì vậy mà số lượng loài rắn này rất khan hiếm, làm gia tăng mối lo ngại cho các chuyên gia bảo tồn. Loài rắn này có thể sống từ 5 đến 10 năm trong môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, phần lớn rắn rồng chết ngay sau khi được nuôi nhốt. Chúng cực kỳ yếu ớt và không chịu được nhiệt độ cao. Ảnh: ExoticReptiles.
Rắn rồng thường ngủ và tích trữ năng lượng vào ban ngày, hoạt động và săn mồi vào ban đêm. Chúng chủ yếu ăn các loài lưỡng cư nhỏ, chẳng hạn ếch, nhái, cá và các động vật có kích thước nhỏ. Lỗ mũi lớn giúp chúng săn mồi trong môi trường nước ngập, nhắm mục tiêu con mồi với độ chính xác cao. Ảnh: A-Zanimals.
Loài bò sát này phát triển mạnh trong môi trường sống đơn độc, hiếm khi tương tác với nhau ngoại trừ trong mùa sinh sản. Chúng săn mồi và sinh tồn độc lập trong môi trường ẩm ướt gần nguồn nước. Là loài săn mồi về đêm, chúng không cần bạn đồng hành hay sự hỗ trợ. Lối sống đơn độc cho phép loài rắn này di chuyển tự do qua các đầm lầy và rừng rậm. Ảnh: Myanmarload.
Loài rắn này cũng đặc trưng với hành vi điềm tĩnh, gần như bất động khi bị đe dọa - chúng đóng băng thay vì chạy trốn, điều này khiến chúng có tiếng là nhút nhát hoặc mỏng manh. Chúng cũng phát ra mùi hôi thối gọi là xạ hương để ngăn chặn mối đe dọa và giao tiếp với những con rắn khác ở gần. Ảnh: Shutterstock.
Mặc dù có cái tên gọi và hình dáng nghe đáng sợ, loài bò sát này không gây nguy hiểm cho con người. Chúng không có nọc độc, hiếm khi cắn người, thích ẩn núp hơn là đối đầu. Vì vậy, nếu gặp rắn rồng ngoài tự nhiên, con người có thể an toàn quan sát loài bò sát sống về đêm này. Bản chất vô hại khiến chúng trở thành đối tượng nghiên cứu hấp dẫn cho những người đam mê động vật hoang dã và các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu về khả năng phòng vệ ở các loài rắn không có nọc độc. Ảnh: Howstuffwork.
