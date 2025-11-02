Loài rắn kỳ lạ chỉ thấy ở Đông Nam Á, có vảy cứng như rồng

Theo Animal-Pedia, rắn rồng cái đẻ trứng vào mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 2. Mỗi lần chỉ đẻ 2-4 quả trứng, vì vậy mà số lượng loài rắn này rất khan hiếm, làm gia tăng mối lo ngại cho các chuyên gia bảo tồn. Loài rắn này có thể sống từ 5 đến 10 năm trong môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, phần lớn rắn rồng chết ngay sau khi được nuôi nhốt. Chúng cực kỳ yếu ớt và không chịu được nhiệt độ cao. Ảnh: ExoticReptiles.