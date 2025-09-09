Loại trái cây ngon miệng, giúp tăng cường miễn dịch

Đu đủ là loại trái cây nhiệt đới rất tốt cho sức khỏe nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, tăng miễn dịch, cải thiện tiêu hóa và bảo vệ tim mạch.

Ăn đu đủ hàng ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Ảnh: NDTV.

Đu đủ là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tuyệt vời và ăn trái cây này mỗi ngày có thể giúp bạn tràn đầy năng lượng và miễn dịch với một số bệnh. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của việc ăn đu đủ thường xuyên:

- Tăng cường miễn dịch:

Giàu vitamin C, đu đủ là một trong những loại thực phẩm tốt nhất giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại bệnh tật và nhiễm trùng, theo Health Shots. Đu đủ chứa hơn 200% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày. Ngoài ra, loại quả này còn giàu vitamin A, B và K, giúp tăng cường miễn dịch.

Đu đủ chứa carotenoid có thể trung hòa các gốc tự do và giảm stress oxy hóa ở người cao tuổi. Stress oxy hóa có thể dẫn đến tình trạng viêm mạn tính, từ đó gây hại cho hệ miễn dịch.

- Đặc tính chống ung thư:

Lycopene trong đu đủ có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Các nhà khoa học cũng phát hiện đu đủ có hoạt tính chống ung thư ở các tế bào ung thư vú.

- Chống viêm:

Một số nghiên cứu đã chỉ ra đu đủ giúp giảm các dấu hiệu viêm trong cơ thể con người, vốn được coi là nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh. Đu đủ cũng là kho dự trữ carotenoid có thể giảm viêm.

- Ngăn ngừa bệnh tim:

Đu đủ chứa hàm lượng vitamin C cao, một chất chống oxy hóa. Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chất chống oxy hóa ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol. Khi cholesterol bị oxy hóa, nó dễ gây tắc nghẽn dẫn đến bệnh tim.

Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao trong đu đủ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chế độ ăn nhiều chất xơ giúp giảm mức cholesterol.

- Tăng cường thị lực:

Theo Medical News Today, lycopene trong đu đủ có thể giúp bảo vệ biểu mô sắc tố võng mạc - một phần của võng mạc cần thiết cho thị lực khỏe mạnh - chống lại tình trạng viêm và stress oxy hóa.

Đu đủ cũng chứa carotene, hợp chất tạo nên màu cam đặc trưng của đu đủ. Carotene có liên quan đến việc cải thiện thị lực và ngăn ngừa bệnh quáng gà. Zeaxanthin, chất chống oxy hóa trong đu đủ, có tác dụng lọc bỏ các tia sáng xanh có hại và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.

- Hỗ trợ tiêu hóa:

Enzym có tên papain có trong đu đủ có thể giúp protein dễ tiêu hóa hơn. Các chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu thuộc Nhóm Khoa học Quốc tế về Y học Dự phòng đã phát hiện đu đủ hỗ trợ duy trì đường tiêu hóa và duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

- Giúp xương chắc khỏe:

Đu đủ là nguồn cung cấp vitamin K. Thiếu vitamin K có liên quan đến nguy cơ gãy xương cao hơn. Việc bổ sung đủ vitamin K rất quan trọng cho sức khỏe. Nó cải thiện khả năng hấp thụ canxi và có thể làm giảm bài tiết canxi qua nước tiểu, nghĩa là cơ thể có nhiều canxi hơn để củng cố và tái tạo xương.