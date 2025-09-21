Loại viêm họng nguy hiểm dễ nhầm với cảm lạnh

Cảm lạnh và viêm họng liên cầu khuẩn là hai tình trạng hô hấp khác nhau nhưng dễ gây hiểu nhầm vì triệu chứng và cách lây truyền tương tự nhau.

Cảm lạnh và viêm họng liên cầu khuẩn đều gây triệu chứng đau họng. Ảnh: WebMD.

Viêm họng liên cầu khuẩn là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Streptococcus pyogenes gây ra (liên cầu khuẩn nhóm A). Trong khi đó, cảm lạnh thông thường là bệnh nhiễm trùng do nhiều loại virus khác nhau gây ra.

Viêm họng liên cầu khuẩn và cảm lạnh thông thường có một số triệu chứng tương tự, chẳng hạn đau họng, nên thường dễ nhầm lẫn.

Điểm tương đồng

Cả hai bệnh đều lây truyền từ người sang người qua các giọt bắn đường hô hấp (nước mũi hoặc nước bọt). Nếu người bệnh ở gần bạn ho hoặc hắt hơi mà không che miệng, sẽ phát tán những giọt bắn này vào không khí. Bạn có thể hít phải các giọt bắn này hoặc chạm vào vật mà các giọt bắn này rơi vào rồi chạm vào mặt mình. Cả hai trường hợp này đều có thể dẫn đến nhiễm trùng.

Việc thường xuyên tiếp xúc gần với người khác khiến bạn có nguy cơ cao mắc viêm họng liên cầu khuẩn và cảm lạnh. Ví dụ, những người sống trong doanh trại quân đội có nhiều khả năng lây nhiễm các bệnh này cho nhau hơn.

Viêm họng liên cầu khuẩn hoặc cảm lạnh xảy ra bất cứ lúc nào trong năm, nhưng nhiều nhất vào mùa đông và mùa xuân.

Điểm khác biệt

Viêm họng liên cầu khuẩn và cảm lạnh thông thường có thể gây ra nhiều triệu chứng giống nhau. Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của cả hai bệnh là đau họng.

Tuy nhiên, viêm họng liên cầu khuẩn có thể gây đau họng nghiêm trọng hơn và các triệu chứng khác so với cảm lạnh. Viêm họng liên cầu khuẩn thường không gây ra các triệu chứng đường hô hấp trên như ho hoặc sổ mũi.

Triệu chứng phân biệt

Dưới đây là các triệu chứng cần chú ý để phân biệt viêm họng liên cầu khuẩn hoặc cảm lạnh:



Viêm họng liên cầu khuẩn Cảm lạnh Đau họng Có, nghiêm trọng Có Dấu hiệu miệng Có: Amidan đỏ và sưng, thường có các mảng trắng; xuất huyết dưới da (chấm đỏ nhỏ trên vòm miệng) Không Dấu hiệu mũi Không Có: Hắt hơi và chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi Ho Không Có, có thể kéo dài hơn các triệu chứng khác Sưng hạch bạch huyết ở cổ Đúng Có thể Đau đầu Có Có Sốt Có: Sốt tăng đột ngột vào khoảng ngày thứ 2 Có, nhẹ Đau nhức cơ thể Có Có, nhẹ

Viêm họng liên cầu khuẩn có thể gây buồn nôn, nôn và đau dạ dày ở trẻ em. Một số trẻ bị phát ban ở những vùng da có nếp gấp, chẳng hạn như dưới cánh tay. Trẻ em dưới 3 tuổi có thể bị cáu kỉnh, chán ăn và sốt nhẹ.

Khi bị cảm lạnh, cổ họng có thể hơi đỏ hoặc bị kích ứng, đôi khi nhìn thấy chất nhầy chảy ra từ mũi sau. Viêm họng liên cầu khuẩn thường gây viêm nặng hơn, với màu đỏ tươi, amidan sưng và các mảng hoặc vệt mủ trắng hoặc vàng. Các đốm đỏ nhỏ trên vòm miệng (xuất huyết) cũng có thể xuất hiện khi bị viêm họng liên cầu khuẩn.

Viêm họng liên cầu khuẩn gây ra các mảng trắng hoặc vàng, không giống chất nhầy thường thấy ở bệnh cảm lạnh. Ảnh: Health.

Bệnh phổ biến như thế nào?

- Viêm họng liên cầu khuẩn: Viêm họng liên cầu khuẩn thường gặp, chủ yếu ở trẻ em 5-15 tuổi. Mặc dù bệnh có thể xảy ra ở người lớn, tỷ lệ mắc bệnh giảm dần sau 40 tuổi.

- Cảm lạnh: Cảm lạnh là một trong những căn bệnh phổ biến nhất trên thế giới, thậm chí còn phổ biến hơn cả bệnh viêm họng liên cầu khuẩn. Bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi đều có thể bị cảm lạnh. Người lớn trung bình bị cảm lạnh 2-4 lần mỗi năm. Trẻ em bị thường xuyên hơn nhiều - lên đến 10 lần mỗi năm.