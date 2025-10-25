Loạt anime mùa thu đang chiếu trên FPT Play

Đường đua anime mùa thu nóng từng ngày với loạt siêu phẩm nhập cuộc, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm khó quên trên FPT Play.

Chỉ tính từ đầu tháng 10, FPT Play tiếp tục là điểm đến hàng đầu của cộng đồng otaku Việt Nam khi lên sóng lần lượt gần 10 tựa anime nổi bật trong danh sách anime mùa thu 2025. Trong đó, đáng chú ý là phần 3 One-Punch Man, phần 3 Spy×Family và phần 8 My Hero Academia.

“One-Punch Man” (phần 3)

Phần 3 của series One-Punch Man (Nhất quyền nhân) đánh dấu sự trở lại đầy mãn nhãn của anh hùng Saitama sau nhiều năm chờ đợi. Nội dung phần này xoay quanh Monster Association - một trong những arc kịch tính nhất bản manga gốc. Tiếp nối những diễn biến căng thẳng từ phần trước, mùa này tập trung vào cuộc chiến khốc liệt giữa Hiệp hội Anh hùng và Hiệp hội Quái vật. Saitama với sức mạnh vô song và cú đấm đủ sức hạ gục mọi đối thủ vẫn giữ vai trò chủ chốt, là nhân vật thay đổi cục diện.

One-Punch Man trở lại với phần 3 xoay quanh Monster Association - một trong những arc kịch tính nhất bản manga gốc.

Tuy nhiên, phần 3 sẽ khai thác sâu hơn các nhân vật cấp S như Tatsumaki, Bang, và đặc biệt là Garou - một phản diện phức tạp với lý tưởng riêng. Sau khi bị đánh bại và bắt giữ trong mùa 2, Garou biến đổi trở thành một đối thủ đáng gờm và nắm giữ vai trò quan trọng trong diễn biến của phần phim này.

Phần 3 One-Punch Man tiếp tục do J.C. Staff phụ trách sản xuất. Shinpei Nagai sẽ ngồi ghế đạo diễn, Tomohiro Suzuki trở lại với vai trò biên kịch, Chikashi Kubota và Ryosuke Shirakawa tham gia thiết kế nhân vật. Với đồ họa được nâng cấp, nhịp phim nhanh và kịch tính, One-Punch Man mùa 3 không chỉ thỏa mãn sự mong đợi của người hâm mộ mà còn mở ra những tình tiết mới của series đình đám này.

“Spy×Family” (phần 3)

Được biết đến với sự hài hước duyên dáng và những khoảnh khắc ấm lòng, phần 3 Spy×Family (Gia đình điệp viên) mùa 3 đã trở lại với nhiều tình tiết thú vị về cuộc sống của gia đình Forger. Phần phim này chuyển thể từ arc Gánh xiếc đỏ (Red Circus Arc), khi Anya và các bạn học rơi vào tình huống nguy hiểm vì vụ cướp xe buýt của nhóm khủng bố Red Circus.

Spy×Family mùa 3 với nhiều tình tiết thú vị về cuộc sống của gia đình Forger.

Đây là lần đầu tiên Anya phải đối mặt với nguy hiểm thực sự mà không có cha mẹ bên cạnh bảo vệ. Trong khi đó, Loid (Twilight) và Yor tham gia giải tennis ngầm Campbellton, nơi phần thưởng là một bức tranh ẩn chứa bí mật quốc gia có thể thay đổi cán cân chính trị giữa Westalis và Ostania.

Đáng chú ý, phần 3 sẽ hé lộ thêm những bí ẩn trong quá khứ của Loid trước khi trở thành điệp viên khét tiếng, đồng thời giới thiệu Melinda Desmond - mẹ của Demetrius và Damian. Những chi tiết mới này không chỉ giúp khán giả hiểu rõ hơn các thành viên của gia đình Forger mà còn làm sâu sắc thêm hành trình gắn bó giữa họ bất chấp những bí mật riêng.

Phần mới nhất của anime hứa hẹn tiết lộ nhiều tình tiết mới.

Spy×Family phần 3 vẫn chứng minh được sức hút nhờ sự kết hợp độc đáo giữa hành động, tình cảm gia đình và yếu tố gián điệp. Đứng sau thành công của phần 3 là Yukiko Imai, người giữ vai trò đạo diễn chính thay thế cho Kazuhiro Furuhashi và Takahiro Harada. Tuy bổ sung một số nhân sự mới, dàn seiyuu và các thành viên chủ chốt của ê-kíp Spy×Family hầu như không thay đổi. Điều này góp phần giúp series giữ được bản sắc làm nên thương hiệu cho series của WIT Studio và CloverWorks.

“My Hero Academia” (phần 8)

Phần 8 anime My Hero Academia (Học viện anh hùng) mở ra hồi kết hoành tráng của cuộc chiến giữa các anh hùng và liên minh tội phạm, nơi Izuku Midoriya (Deku) cùng Bakugo, Todoroki và tập thể lớp 1-A dồn toàn lực bảo vệ thế giới. Sau nhiều mùa xây dựng mâu thuẫn và phát triển nhân vật, mùa này tập trung vào trận chiến cuối cùng giữa Deku và phản diện Shigaraki - kẻ mang trong mình sức mạnh hủy diệt All For One.

Hồi kết của cuộc chiến giữa các anh hùng và liên minh tội phạm được kỳ vọng tạo ra những thước phim mãn nhãn.

All Might, dù không còn sức mạnh, vẫn góp mặt trong trận chiến với bộ giáp đặc biệt, đối đầu trực tiếp với All For One. Những trận chiến trong phần này không chỉ mãn nhãn mà còn mang tính biểu tượng, thể hiện sự trưởng thành và hy sinh của các anh hùng trẻ tuổi.

Với đồ họa được đầu tư kỹ lưỡng và âm nhạc cao trào, My Hero Academia phần 8 hứa hẹn mang đến cái kết xúc động cho một trong những series shounen nổi tiếng nhất thập kỷ. Đây là mùa phim không thể bỏ qua đối với người hâm mộ anime hành động, siêu năng lực và những câu chuyện truyền cảm hứng về lòng dũng cảm và tình bạn.

Đón xem phần 3 One-Punch Man, phần 3 SpyxFamily, phần 8 My Hero Academia, cùng nhiều anime đáng chú ý khác trong loạt anime mùa thu vừa ra mắt như phần 6 Vương giả thiên hạ, Vô hạn gacha, Tôi có thể thỉnh cầu một điều cuối cùng không?, Nhật ký du hành dị giới của nhà thu thập nguyên liệu, Vong linh đau khổ muốn giải nghệ… Tất cả được FPT Play phát song song với Nhật Bản trên website fptplay.vn và ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị tương thích.