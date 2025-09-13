Loạt bác sĩ nội trú viral khắp cõi mạng khi hô tên chọn chuyên ngành

|
Là sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 9/9 song Match Day năm nay tại Đại học Y Hà Nội - nơi các tân bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành - trở nên viral trên mạng xã hội với nhiều cái tên xuất sắc cùng các chi tiết bên lề thú vị. Một trong số đó là bác sĩ Vũ Ngọc Duy, thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay. Từng chia sẻ về việc chuẩn bị cho kỳ thi, Ngọc Duy cho biết anh học tới 13 tiếng/ngày ở giảng đường, tối về nhà tiếp tục ôn luyện. Ảnh: Đại học Y Hà Nội.
|
Đứng ở vị trí thứ 4, bác sĩ Đinh Duy Khương lại gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, lãng tử. Khoảnh khắc anh hô vang lựa chọn chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình được hàng loạt trang mạng chia sẻ, hút hàng trăm nghìn lượt xem. Thông tin cá nhân của nam bác sĩ cũng được nhiều cô gái tìm kiếm, dành sự tò mò. Ảnh: Đại học Y Hà Nội.
|
Là nữ sinh từng gây bão khi trở thành thủ khoa khối B00 của cả nước năm 2019 và theo học Đại học Y Hà Nội, năm nay, Ngô Thu Hà cũng xuất sắc vượt qua kỳ thi nội trú với xếp hạng 14. Cô khiến nhiều người thán phục khi quyết định theo đuổi chuyên ngành Ung thư - một lĩnh vực vốn khá khắc nghiệt. Ảnh cắt từ clip.
|
Cũng gây ấn tượng khi lựa chọn chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, bác sĩ Hà Vũ Hoàng chia sẻ với Tri Thức - Znews đây là ước mơ anh ấp ủ từ khi còn là sinh viên năm 3 đại học, khi mới chỉ học các kỹ năng tiền lâm sàng. "Tôi thích làm trí óc bận rộn và thần kinh căng thẳng liên tục rồi sau đó ngủ xả hơi hết mình, muốn đồng hành với người bệnh trong hành trình vào sinh ra tử", anh nói. Ảnh: Đại học Y Hà Nội.
Nhớ lại những ngày ôn thi bác sĩ nội trú, Vũ Hoàng kể đó là giai đoạn thử thách cả về sức khỏe thể chất, sức bền của tinh thần, bên cạnh độ sắc bén của trí tuệ đối với các bác sĩ vừa ra trường. Anh từng rơi nước mắt khi ngồi trước cuốn sách giải phẫu dày hơn 700 trang, không nhận ra những nội dung mình vừa mới nghiền ngẫm cách đó mới 1 tuần. Ảnh: NVCC.
|
Lựa chọn chuyên ngành Giải phẫu, bác sĩ Nguyễn Đình Tiến Trung cũng khiến nhiều người tò mò bởi đây là lĩnh vực không quá phổ biến. Thậm chí mạng xã hội còn xuất hiện thông tin anh là bác sĩ đầu tiên chọn chuyên ngành này sau 3 năm Match Day. Tuy nhiên PGS.TS Ngô Xuân Khoa, Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết năm nay Bộ môn Giải phẫu có 2 chỉ tiêu (1 tại Hà Nội và 1 tại Phân hiệu Thanh Hóa) và đều đã có người lựa chọn. Năm 2024, bộ môn có 1 bác sĩ nội trú, năm 2023 là 5, đến nay tổng cộng có 9 bác sĩ nội trú đang được đào tạo chuyên sâu. Ảnh cắt từ clip.
|
Là người duy nhất trong Top 10 lựa chọn ngành Nội tim mạch, bác sĩ Đặng Thị Ngọc Linh nhận nhiều lời tán dương bởi đây cũng là một chuyên ngành khó ở nhiều khía cạnh. Chia sẻ sau màn hô tên viral, Ngọc Linh cho biết lựa chọn này bắt nguồn từ một lần tiếp xúc bệnh nhân và làm bệnh án. Sau khi bị phê bình do còn nhiều thiếu sót, cô dành thời gian nghiên cứu và nhận thấy ngày càng đam mê lĩnh vực tim mạch nên quyết định gắn bó. Ảnh: Đại học Y Hà Nội.
|
Khiến cả hội trường ồ lên ngạc nhiên là bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng, khi anh tuyên bố không chọn chuyên ngành dù xếp thứ hạng 61. Lý do là anh đã đỗ đồng thời chương trình bác sĩ nội trú của Đại học VinUni ở vị trí thứ nhất và quyết định rèn luyện tại đây với chuyên ngành Gây mê hồi sức. Vì bản thân đã có hướng đi rõ ràng, anh quyết định nhường lại cơ hội cho đồng nghiệp khác tại Đại học Y Hà Nội. Ảnh: BTC.
