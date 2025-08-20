Loạt bệnh viện ở Hà Nội đổi tên

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4318/QĐ-UBND về việc đổi tên một loạt bệnh viện trực thuộc Sở Y tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2025. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Theo đó, 13 bệnh viện đa khoa tuyến huyện được đổi tên, bỏ cụm từ "huyện" trong tên gọi. Cụ thể, các bệnh viện được thay đổi tên như sau:

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm thành Bệnh viện đa khoa Gia Lâm.

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì thành Bệnh viện đa khoa Ba Vì.

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất thành Bệnh viện đa khoa Thạch Thất.

Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai thành Bệnh viện đa khoa Quốc Oai.

Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng thành Bệnh viện đa khoa Đan Phượng.

Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức thành Bệnh viện đa khoa Hoài Đức.

Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ thành Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ.

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai thành Bệnh viện đa khoa Thanh Oai.

Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức thành Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức.

Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín thành Bệnh viện đa khoa Thường Tín.

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên thành Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên.

Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh thành Bệnh viện đa khoa Mê Linh.

Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ thành Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2025. Hiện toàn thành phố Hà Nội có 42 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế. Theo Bộ Y tế, về cơ bản duy trì, giữ nguyên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội hiện có, là các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế sau sắp xếp.

Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Nội có 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã.