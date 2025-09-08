Loạt chiêu lừa đảo bủa vây tân sinh viên

Nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng, thiếu thông tin của phụ huynh và sinh viên để lừa đảo bằng cách gửi những thông báo giả mạo từ trường đại học.

Hàng loạt chiêu lừa xuất hiện nhắm vào sinh viên. Ảnh: Redchili21.

Vừa bắt đầu năm học mới, các trường đại học đã đồng loạt phát đi cảnh báo chiêu trò lừa đảo sinh viên. Không ít trường hợp đã bị sập bẫy, mất số tiền lớn.

Kịch bản lừa đảo thường là sử dụng văn bản giả danh tổ chức giáo dục, cơ quan nhà nước hoặc thiết lập các trang website, tài khoản mạng xã hội giả mạo để mời gọi sinh viên đăng ký tham gia.

Sau đó, kẻ lừa đảo yêu cầu người tham gia nộp hồ sơ và đóng các khoản phí nhằm đánh cắp thông tin, từ đó chiếm đoạt tiền.

Lừa đảo thu học phí

Đầu tháng 9, Đại học Công nghiệp ra cảnh báo tân sinh viên về chiêu thức lừa đảo thu học phí.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo gọi điện, nhắn tin, gửi email yêu cầu tân sinh viên chuyển học phí/lệ phí nhập học vào tài khoản cá nhân. Để tăng uy tín, kẻ xấu còn gửi kèm thư chúc mừng và bảng kê các khoản thu cho sinh viên.

Nhà trường khẳng định chỉ thu học phí và các khoản lệ phí theo hướng dẫn chính thức trên website/trang thông tin chính thống của trường. Tài khoản thu học phí luôn là tài khoản ngân hàng mang tên trường, sinh viên tuyệt đối không nộp học phí vào tài khoản cá nhân.

Các em cũng không nên cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai. Khi nhận được thông tin nghi ngờ, sinh viên nhắn tin trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên của trường để xác minh.

Hình ảnh Đại học Công nghiệp Hà Nội cảnh báo sinh viên. Ảnh: FBNT.

Yêu cầu chứng minh tài chính để nhận học bổng

Mới đây, Đại học Mỹ thuật Việt Nam phát đi cảnh báo về văn bản giả mạo ba đơn vị gồm nhà trường; Bộ GD&ĐT; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Văn bản này thông báo về chương trình trải nghiệm học tập quốc tế Study Tour 2025, giao lưu với UWE Bristol (Anh). Theo văn bản, chương trình kéo dài một học kỳ, được Chính phủ Anh đài thọ 100%.

Tuy nhiên, để đăng ký tham gia, sinh viên phải chuẩn bị bản sao công chứng CCCD, đảm bảo tài khoản ngân hàng phải có 435 triệu đồng, sau đó làm biên bản sao kê nộp cho trường hoặc Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GD&ĐT).

Bên dưới văn bản giả mạo còn có con dấu của Bộ GD&ĐT và chữ ký của bà Nguyễn Thu Thủy (Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế).

Ngay sau khi phát hiện văn bản giả mạo, Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng ra thông báo cảnh báo sinh viên.

Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng cảnh báo sinh viên, học viên, giảng viên và phụ huynh về văn bản mang tiêu đề “Thông báo chương trình học bổng quốc tế danh giá hợp tác giữa Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Troy (Mỹ)”.

Trong đó, văn bản có đóng logo của Đại học Kinh tế và Đại học Troy (Mỹ), giới thiệu về cơ hội, quyền lợi khi tham gia chương trình. Kèm với đó là giấy báo trúng tuyển chứa thông tin sinh viên (họ tên, mã sinh viên, ngày sinh, lớp, khoa, ngành...).

Các sinh viên nhận "giấy báo trúng tuyển" được yêu cầu phải chứng minh tài chính, bao gồm sao kê tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm đứng tên... Số tiền chứng minh dao động từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng .

Hình ảnh do Đại học Kinh tế cảnh báo. Ảnh: FBNT.

Trước các thông tin trên, Đại học Kinh tế khẳng định đây là văn bản giả mạo, không do trường ban hành.

"Phụ huynh và sinh viên tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân/tổ chức không chính thức nào không được thông báo trên các kênh truyền thông chính thức của nhà trường. Mọi chương trình hợp tác quốc tế đều được thông báo công khai trên website chính thức của trường", thông báo nêu.

Đại học Thương mại cũng phát đi cảnh báo về chiêu lừa tương tự. Cụ thể, thời gian gần đây, nhà trường nhận được phản ánh về việc có một số đối tượng giả mạo cán bộ, giảng viên của trường để cung cấp thông tin không chính xác về các chương trình học bổng du học dành cho tân sinh viên.

Hành vi này nhằm mục đích lừa đảo, mời chào sinh viên chuyển khoản học phí và các khoản phí khác.

Nhà trường khuyến cáo sinh viên (nhất là các tân sinh viên) và phụ huynh cần cảnh giác, chỉ tìm hiểu thông tin trên các kênh truyền thông chính thống của nhà trường.

Khi nhận được các tin nhắn/cuộc gọi/thông báo đáng ngờ (liên quan đến mời chào tham gia các khoá học, chương trình du học...), các em hãy bình tĩnh, không làm theo ngay mà cần liên hệ trực tiếp với các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường để xác minh thông tin.

"Sinh viên tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ. Hãy tự nâng cao cảnh giác và nhắc nhở người thân cẩn trọng, đặc biệt các bạn tân sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ, để không ai trong chúng ta trở thành nạn nhân tiếp theo", Đại học Thương mại cảnh báo.