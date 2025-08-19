Loạt công trình trường học đồng loạt khởi công, khánh thành

Sáng 19/8, hàng loạt công trình trường học ở các tỉnh, thành trên khắp cả nước đồng loạt khánh thành, khởi công.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tại lễ gắn biển và khánh thành trường THCS Trọng Điểm (Quảng Ninh). Ảnh: Moet.

Các dự án này nằm trong 250 công trình trọng điểm cấp quốc gia đồng loạt khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong đó, Bộ GD&ĐT có 8 công trình khởi công, ngoài ra còn có các công trình trường học tại các địa phương.

Một số dự án tiêu biểu như trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Phong Thổ (xã Phong Thổ, Lai Châu), được đầu tư xây mới hệ thông nhà lớp học, sân chơi, bãi tập, công trình phụ trợ, tổng mức đầu tư là 199,700 tỷ đồng .

Đại học Luật Hà Nội khánh thành cơ sở 2 tại tỉnh Bắc Ninh. Dự án được đầu tư xây dựng tổng diện tích sàn 93.125 m2, đáp ứng 10.800 sinh viên, vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng .

Các công trình bao gồm khối nhà hành chính, hiệu bộ, hội trường, giảng đường, thư viện, dịch vụ, ký túc xá, thể thao và hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, các hạng mục cơ bản hoàn thành và dự kiến đưa sinh viên về học tập từ năm học 2025-2026.

Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cũng tổ chức khánh thành Trung tâm phát triển Nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Với quy mô 5 tầng, trung tâm được thiết kế chuyên nghiệp, cập nhật công nghệ cao, trang thiết bị hiện đại tiên tiến cho hệ thống trường quay kỹ xảo, đồ họa, trường quay học chính, phòng chiếu kỹ thuật số; sân khấu truyền thống, sân khấu blackbox.

Trong khi đó, Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức lễ khởi công phân hiệu đào tạo, nghiên cứu (UEH Nexus Campus Nha Trang) với quy mô 2.000 học viên tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Dự án được xây dựng trên diện tích 2,1 ha thuộc khu trường học, đào tạo, dạy nghề Bắc Hòn Ông (phường Nam Nha Trang), với tổng mức đầu tư 294 tỷ đồng . Kiến trúc dự án được thiết kế tối ưu, hiện đại, năng động, xanh và bền vững, với quy mô đào tạo 2.000 học viên, 90 chỗ làm cho cán bộ, giảng viên và nhiều khu vực dành cho nghiên cứu, sáng tạo, kết nối cộng đồng. Ngoài ra còn có ký túc xá cho 376 học viên nội trú.

UEH Nexus Campus Nha Trang sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ chính là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng; nghiên cứu và chuyển giao các giải pháp thực tiễn và kết nối mạng lưới học giả, sinh viên, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Danh sách các công trình trường học đồng loạt khởi công, khánh thành ngày 19/8 như sau:

STT Tên công trình/dự án Khởi công Khánh thành 1 Dự án đầu tư trường Phổ thông nội trú TH & THCS Phong Thổ (Lai Châu) x

2 Dự án đầu tư xây dựng bổ sung phòng học, phòng ở bán trú cho học sinh trường Nội trú tỉnh Lai Châu (Lai Châu) x

3 Dự án xây mới trường THCS Trọng Điểm (Quảng Ninh)

x 4 Cơ sở đào tạo và nghiên cứu Đại học Kinh tế TP.HCM (Khánh Hòa) x

5 Xây dựng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2, TP.HCM)

x 6 Dự án Trung tâm phát triền nghệ thuật sân khấu truyền thống, Đại học Sân khẩu - Điện ảnh Hà Nôi

x 7 Dự án xây dựng cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội (Bắc Ninh)

x 8 Dự án Khối giảng đường 2C, cơ sở Long Bình Tân, Đại học Mở TP.HCM x

9 Nhà thực nghiệm đa năng thuộc dự án đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu về an ninh mạng tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Hoà Lạc) x

10 Trường Phổ thông nội trú TH & THCS xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) x

11 Trường Phổ thông nội trú TH & THCS Phục Hòa (Cao Bằng) x

12 Trường Phổ thông nội trú TH & THCS Tây Giang (Đà Nẵng) x

13 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Khuất Xá (Lạng Sơn) x

14 Trường Phổ thông dân tộc nội trú TH, THCS & THPT Hoành Mô (Quảng Ninh) x



Dự lễ khánh thành và gắn biển trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long, Quảng Ninh), Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh đây là niềm vui, niềm hạnh phúc chung của toàn ngành giáo dục.

Bộ trưởng chúc mừng các em học sinh được học tập trong một ngôi trường khang trang, hiện đại; chúc mừng các thầy cô giáo được giảng dạy và làm việc trong môi trường lý tưởng.

Bộ trưởng nhắc lại ngành GD&ĐT đã từng có khẩu hiệu: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”. Và hôm nay, trong điều kiện thuận lợi, cơ sở vật chất đầy đủ hơn nhiều, khẩu hiệu ấy cần được nâng lên thành: “Chúng ta càng phải dạy tốt, học tốt hơn nữa, để xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng và cùng nhau làm thật tốt sự nghiệp giáo dục của mình".