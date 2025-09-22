Loạt đại học công bố điểm chuẩn bổ sung, có ngành lấy 29 điểm

Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung năm 2025, trong đó có nhiều ngành lấy trên 27 điểm.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Tại trường Quản trị và Kinh Doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm chuẩn 6 ngành xét tuyển bổ sung dao động 19-21,5 điểm. Trong đó, ngành Marketing và truyền thông lấy điểm chuẩn cao nhất.

Tiếp đến là ngành Quản trị nhân lực và nhân tài lấy 20,5 điểm, Quản trị doanh nghiệp và công nghệ lấy 19,5 điểm. Ba ngành lấy 19 điểm gồm Quản trị và An ninh, Khoa học quản lý, Quản trị kinh doanh.

Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng đã công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung đợt 1. Trong đó, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động 16-29,04 điểm.

Ngành Sư phạm Lịch sử xét tổ hợp C00 có điểm chuẩn cao nhất. Cũng ở tổ hợp này, ngành Sư phạm Địa lý lấy 28,25 điểm; Sư phạm Lịch sử - Địa lý lấy 28 điểm. Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Trong đó, phương thức 1 là xét tuyển thẳng với thí sinh thuộc nhóm 5 học sinh có điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT cao nhất, được ban giám hiệu giới thiệu; xét thí sinh học đủ 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các trường thuộc danh sách 149 trường ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia TP.HCM.

Phương thức 2 xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025.

Phương thức 3 là xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025. Nhóm 1 gồm các tổ hợp A00, A02, X01, X06, X08, X10, A01, A03, A04, A05, A06, A07, X05, X24, X26, B00, B02, B03, B08, X04, X12, X14, X20, X65, D01, D07, D09, D10, D14, D15, X25, X27, X28, X78, X80, X81, M00, M01, M26, M27, M28, M29, M30.

Nhóm 2 là tổ hợp C00. Nhóm 3 là tổ hợp C01, C02, C03, C04, C08, X17, X70, X74.

Tại Đại học Quy Nhơn, điểm chuẩn bổ sung (theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp) vào các ngành sư phạm của trường cũng ở mức cao. Cụ thể, ngành Sư phạm Ngữ văn lấy tới 27,82 điểm; Sư phạm Lịch sử lấy 27,66 điểm; Sư phạm Địa lý và Giáo dục Tiểu học cùng lấy 27,47 điểm; Sư phạm Tin học với 25,05 điểm.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (xét đợt 2/2025), Đại học Phenikaa lấy điểm chuẩn thấp nhất 17, cao nhất 23 (áp dụng với chương trình tài năng Khoa học máy tính). Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Danh sách các trường công bố điểm chuẩn đợt bổ sung như sau (click vào tên trường để xem):