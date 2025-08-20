Loạt đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn

Sáng 20/8, một số trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025, sớm hơn so với lịch dự kiến của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh tại TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Sáng 20/8, Đại học Hùng Vương TP.HCM công bố điểm trúng tuyển đợt 1 vào các ngành đào tạo bậc đại học chính quy năm 2025.

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của Đại học Hùng Vương TP.HCM là 15-20 điểm. Trong đó, ngành Tâm lý học lấy điểm chuẩn cao nhất với 20 điểm, nhóm ngành Luật lấy điểm chuẩn 18 và các ngành còn lại lấy điểm chuẩn từ 15.

Cụ thể như sau:

Đại học Hùng Vương TP.HCM cho biết thí sinh trúng tuyển vào trường có điểm xét tuyển cao nhất đạt 27,72 điểm (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc ).

Một số ngành khác ghi nhận nhiều thí sinh đạt trên 27 điểm như Ngôn ngữ Anh, Marketing, Du lịch - Lữ hành, Tâm lý học. Điểm trung bình phổ biến ở các ngành nằm trong khoảng 18-23 điểm.

Đại học Thái Bình Dương cũng đã công bố điểm chuẩn năm 2025. Theo đó, với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT, điểm trúng tuyển theo các tổ hợp 3 môn là 15 điểm.

Phương thức xét tuyển học bạ THPT, điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn là 18. Điểm xét tốt nghiệp THPT là 5,5 điểm.

Riêng với ngành Luật, điểm trúng tuyển theo kết quả thi THPT tổ hợp 3 môn là 18 điểm, điểm xét tốt nghiệp THPT là 6 điểm và xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp 3 môn là 18 điểm. Cụ thể như sau:

So với năm 2024, điểm chuẩn được giữ ổn định, thể hiện sự đồng đều giữa các ngành về chất lượng tuyển sinh đầu vào.

Nhà trường cho biết các thí sinh có xu hướng đăng ký nguyện vọng vào các ngành thế mạnh của trường như Công nghệ thông tin, Đông Phương Học (tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc), Du lịch - Quản trị khách sạn, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Trước đó, Đại học FPT cũng đã công bố điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ngay sau khi thí sinh cả nước có điểm. Điểm chuẩn nhà trường đặt ra theo tổ hợp linh hoạt là 18,5 và 17 đối với thế hệ 1.

Theo đó, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có tổng điểm Toán + 2 môn bất kỳ + điểm ưu tiên theo quy định cần đạt từ 18,5 điểm trở lên.

Ngưỡng điểm 17 là dành cho thí sinh thế hệ 1 - người đầu tiên trong gia đình, gồm phụ huynh hoặc người bảo trợ và tất cả anh chị em ruột học đại học.

Nhà trường lưu ý mức điểm chuẩn này được áp dụng cho tất cả ngành đào tạo và cơ sở của Đại học FPT trên toàn quốc trong kỳ tuyển sinh năm 2025.

Ngoài xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh cũng có thể đăng ký vào Đại học FPT theo phương thức xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Đại học Quốc gia TP.HCM...

Cụ thể, với phương thức xét học bạ, thí sinh cần đạt Top50 (hoặc Top55 đối với thí sinh thế hệ 1) Schoolrank, đồng thời có tổng điểm Toán + 2 môn tự chọn của học kỳ 2 lớp 12 đạt từ 21 điểm trở lên. Thí sinh có thể tra cứu thứ hạng trên nền tảng Schoolrank 2025.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, thí sinh cần đạt từ 78/150 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc từ 653/1.200 điểm trong kỳ thi của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, sau quá trình lọc ảo, từ 17h ngày 20/8 đến 17h ngày 22/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn.

Trước 17h30 ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học). Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các trường sẽ xét tuyển bổ sung.