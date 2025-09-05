Loạt khoảnh khắc khó quên trong lễ khai giảng của học sinh Trường Sa

Trên quần đảo Trường Sa, nơi điều kiện sống và học tập còn nhiều khó khăn, các thầy giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những người cha, người anh tận tụy chăm sóc, dạy dỗ học sinh từng ngày. Các thầy cũng là người trực tiếp chỉnh khăn quàng đỏ ngay ngắn cho trò trong lễ khai giảng, nắn nót từng nét chữ đầu năm học.