Loạt khoảnh khắc khó quên trong lễ khai giảng của học sinh Trường Sa

|
Sáng 5/9, sân trường Tiểu học Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) rộn rã trở lại sau 3 tháng nghỉ hè. Hòa chung không khí của học sinh cả nước, các học sinh trên đặc khu Trường Sa cũng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca trong lễ khai giảng năm học 2025-2026.
|
Ở vùng đảo xa xôi, học sinh vẫn được cung cấp đồng phục đầy đủ. Các em đeo khăn quàng đỏ, nghiêm túc thực hiện nghi lễ chào cờ cùng các giáo viên, chiến sĩ.
|
Sau nghi thức chào cờ, hát quốc ca trang nghiêm, tiếng trống khai trường rộn ràng vang lên, chính thức mở đầu năm học 2025-2026. Âm vang tiếng trống không chỉ báo hiệu một năm học mới bắt đầu, mà còn như lời nhắc nhở, thôi thúc thầy và trò các trường trên quần đảo Trường Sa tiếp tục bước vào chặng đường tri thức với khí thế mới, quyết tâm mới.
|
Tại trường Tiểu học Đá Tây, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức trong không khí ấm cúng. Dù số lượng học sinh không nhiều, chưa đến 20 em, thầy cô và các cán bộ, chiến sĩ vẫn tổ chức lễ khai giảng đầy đủ để trẻ được trải qua lễ khai giảng trọn vẹn như các bạn bè trên đất liền.
|
Trên quần đảo Trường Sa, nơi điều kiện sống và học tập còn nhiều khó khăn, các thầy giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những người cha, người anh tận tụy chăm sóc, dạy dỗ học sinh từng ngày. Các thầy cũng là người trực tiếp chỉnh khăn quàng đỏ ngay ngắn cho trò trong lễ khai giảng, nắn nót từng nét chữ đầu năm học.
|
Những tiết mục văn nghệ mộc mạc do chính các chiến sĩ hải đảo biểu diễn đã mang đến không khí rộn ràng, tươi vui cho lễ khai giảng tại các điểm trường trên quần đảo Trường Sa. Những giai điệu, điệu múa giản dị nhưng đầy nhiệt huyết không chỉ góp phần làm phong phú thêm chương trình ngày khai trường, mà còn thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn giữa bộ đội và thầy trò nơi đảo xa.
|
Ở nơi đảo xa, tình thầy trò và tình quân dân luôn chan chứa, ấm áp. Các học sinh trưởng thành giữa tiếng sóng, tiếng gió, trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, sự tận tụy của thầy cô và sự chở che của những người lính đảo. Nhân dịp năm học mới, các cán bộ, chiến sĩ hải quân tặng đồ dùng học tập và giúp học sinh chuẩn bị sách vở cho năm học mới.
|
Hồn nhiên trong ánh mắt và nụ cười trẻ thơ nơi đầu sóng ngọn gió, niềm vui đến trường của học sinh tiểu học hiện lên rạng rỡ, trong sáng, làm bừng sáng không khí ngày khai giảng giữa biển trời Trường Sa.
Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.