Loạt ôtô hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 9

Nhiều cái tên quen thuộc trong phân khúc MPV phổ thông hay sedan tầm giá 600 triệu đang sở hữu mức khuyến mại tốt nhằm thu hút khách mùa cuối năm.

Tháng cuối quý III là thời điểm nhiều thương hiệu bắt đầu tăng tốc, chuẩn bị cho cuộc đua tổng kết doanh số năm. Vậy đâu là những cái tên đang được giảm sâu trong tháng, ở mức 100% phí trước bạ nhằm kích cầu mua sắm những tháng gần cuối năm?

Loạt xe Mitsubishi

Những mẫu xe của Mitsubishi đều đang nhận được ưu đãi phí trước bạ tương đương số tiền lên tới hơn 70 triệu đồng tùy sản phẩm.

Các mẫu xe của Mitsubishi đều đang có ưu đãi trước bạ.

Cụ thể, Xforce nhận hỗ trợ 100% phí trước bạ (tương đương 60 triệu) dành cho phiên bản GLX. Hai phiên bản Ultimate và Premium ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá cao nhất lên đến 21 triệu đồng.

Xpander hưởng ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ kèm 1 năm bảo hiểm vật chất dành cho phiên bản AT và AT Premium, cùng quà tặng camera 360 hoặc camera lùi. Xpander MT sản xuất 2024 nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, quà phiếu nhiên liệu trị giá lên tới 15 triệu và camera lùi.

Xpander Cross có tổng giá trị ưu đãi tương đương 75 triệu, bao gồm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu và camera 360.

Mẫu bán tải Triton được hỗ trợ 100% phí trước bạ (tương đương 56 triệu đồng) và quà tặng trị giá 10 triệu từ nhà phân phối. Riêng phiên bản GLX, khách hàng được tặng thêm gói hỗ trợ tài chính MAF (lãi suất 6% cố định trong 24 tháng)

Khách mua xe Attrage nhận hỗ trợ 100% phí trước bạ, phiếu nhiên liệu trị giá lên đến 20 triệu cùng anten vây cá hoặc camera lùi tùy phiên bản.

Honda City và Civic e:HEV RS

Trong tháng 9, Honda tiếp tục nâng mức ưu đãi của nhiều mẫu xe như City hay Civic lên 100% phí trước bạ nhằm tăng sức cạnh tranh.

Với giá bán hiện tại dao động từ 499 triệu đến 569 triệu đồng, giá trị khuyến mại áp dụng cho Honda City hiện tương đương 50-57 triệu đồng tùy phiên bản.

Honda City được áp dụng ưu đãi 100% phí trước bạ. Ảnh: Honda.

So với 2 cái tên còn lại của phân khúc, City không thật sự có doanh số quá ổn định, nhưng cũng luôn nằm trong nhóm ăn khách. Thậm chí từng có 2 kỳ báo cáo lượng xe City bán ra thị trường vượt qua Toyota Vios hay Hyundai Accent, trở thành cái tên bán chạy nhất phân khúc.

Ngoài City, phiên bản hybrid của Honda Civic cũng đang được giảm 100% phí trước bạ. Đây là chương trình dành riêng cho các mẫu xe sản xuất năm 2024, tùy vào tình trạng tồn kho của mỗi đại lý. Mức khuyến mại này giúp Civic e:HEV RS được giảm từ 999 xuống còn 900 triệu đồng.

Toyota Vios và Veloz Cross

Toyota Vios là mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất thị trường Việt tính từ đầu năm với doanh số lũy kế 7 tháng gần 6.000 chiếc.

Trong tháng 9, cái tên này tiếp tục được áp dụng ưu đãi 100% phí trước bạ, giá bán sẽ giảm từ khoảng 496-545 triệu xuống còn 477-491 triệu đồng. Chương trình áp dụng cho 3 phiên bản gồm MT, G-CVT và E-CVT.

Ngoài mẫu sedan bình dân, hãng xe Nhật Bản cũng áp dụng mức khuyến mại này cho 2 cái tên MPV phổ thông là Avanza Premio và Veloz Cross.

Hai mẫu MPV phổ thông của Toyota đều đang được khuyến mại đến 100% phí trước bạ trong tháng 9. Ảnh: TMV.

Trong tháng 9, khách hàng mua 2 mẫu xe này được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm thân vỏ Toyota, tương đương 64,7-69,3 triệu đồng với Avanza Premio và 72,7-75 triệu đồng với Veloz Cross.

Tại Việt Nam, Veloz Cross là cái tên có doanh số bán tốt thứ nhì phân khúc, được kỳ vọng sẽ sớm tạo được lợi thế trong cuộc đua với đối thủ đồng hương Mitsubishi Xpander.

Kia K5

K5 là cái tên hiếm hoi trong nhóm sedan cỡ D hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 9. Mức khuyến mại sau quy đổi tối đa 90 triệu, đưa giá bán của K5 bản 2.5 GT-Line từ 952 triệu xuống còn 862 triệu, bản Luxury và Premium có giá khoảng 730-815 triệu đồng sau khi áp dụng ưu đãi.

Mẫu sedan cỡ D duy nhất trong phân khúc được giảm 100% phí trước bạ là Kia K5. Ảnh: Kia.

Trong những tháng gần đây, Kia K5 đã dần thay thế Mazda6 trở thành mẫu sedan D bán chạy thứ nhì thị trường. Tuy nhiên với tổng doanh số sau hơn nửa năm không vượt mốc 200 chiếc, khó khăn của cái tên này vẫn còn đó.

Thế khó của cả K5 hay toàn bộ phân khúc D dự kiến còn tiếp tục trầm trọng hơn khi xu hướng mua ôtô của người dùng dần thay đổi, gần như không còn chỗ cho những chiếc xe gầm thấp tầm giá một tỷ đồng.

Với loạt ưu đãi mạnh tay trong tháng 9, dễ thấy các hãng xe đang tận dụng giai đoạn cuối quý III để kích cầu, giữ đà doanh số trước cuộc đua quyết liệt vào những tháng cuối năm. Người mua vì thế có thêm lựa chọn hấp dẫn ở nhiều phân khúc, từ sedan cỡ B, MPV phổ thông cho đến sedan cỡ D.