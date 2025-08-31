Loạt ôtô, môtô nổi bật trong đoàn diễu binh, diễu hành ở Hà Nội

|
Trong buổi tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội cũng như các buổi tổng hợp luyện, tập luyện trước đó, dàn xe đặc chủng, xe tăng, khí tài tạo được nhiều ấn tượng với người dân. Ảnh: Duy Hiệu.
Khối xe chỉ huy giao thông làm nhiệm vụ dẫn đoàn xe đặc chủng Công an nhân dân là những chiếc SUV điện full-size VF 9 của thương hiệu VinFast. Ảnh: Thuận Thắng.
Có 12 chiếc VinFast VF 9 được sản xuất đặc biệt theo yêu cầu riêng cho lực lượng Cảnh sát Giao thông. Ảnh: VinFast.
Các xe VF 9 này sử dụng nắp ca-pô đã được tinh chỉnh, bỏ các lỗ hút gió, thêm mặt lưới tản nhiệt dạng thanh nan và bổ sung các trang bị theo quy chuẩn của Bộ Công an như huy hiệu, cột cờ, đèn, còi... VinFast cho biết một xe cần khoảng 60-80 giờ để hoàn thiện. Ảnh: VinFast.
Dẫn đầu đoàn đội hình diễu binh các Khối Công an là xe chỉ huy do đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đại diện cho lực lượng Công an nhân dân anh hùng tiến vào Lễ đài.
Chiếc VinFast VF 9 mui trần làm xe tiêu binh này nằm trong lô 4 xe được VinFast gấp rút hoàn thiện để bàn giao cho Bộ Công an, bên cạnh 6 chiếc VF 9 mui trần khác đã bàn giao trước đó cho Bộ Quốc phòng. Ảnh: VinFast.
Số xe VF 9 này được cắt bỏ toàn bộ trụ B, C, D và cắt rời phần liên kết mui xe với trụ A. Toàn bộ nội thất được tháo rời để bọc da mới, mặt ca-lăng sử dụng chất liệu chrome đặc biệt. Toàn bộ hệ thống điện được xử lý lại, gia cường khả năng chống nước. Các tính năng không cần thiết bị loại bỏ. Ảnh: VinFast.
Khoảng sáng gầm xe cũng được nâng lên thêm 20 mm. Theo VinFast, Thời gian hoàn thiện 4 chiếc VF 9 mui trần là gần 2.400 giờ làm việc. Ảnh: VinFast.
Ở bản thương mại, VinFast VF 9 trang bị motor kép, sản sinh công suất tối đa 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Tầm hoạt động tối đa của xe đạt 626 km. VinFast VF 9 hiện có giá 1,499-1,699 tỷ đồng tùy phiên bản. Ảnh: VinFast.
Đoàn xe còn có đội hình môtô chuyên làm nhiệm vụ hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dẫn đoàn khách quốc tế tới thăm Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.
Đây là những chiếc Yamaha FJR1300P - mẫu xe chuyên dụng được phát triển từ Yamaha FJR1300 bản thương mại. Ngoại hình xe không có nhiều khác biệt, ngoại trừ lớp sơn trắng và bổ sung thêm các trang bị phục vụ lực lượng Cảnh sát như đèn báo, còi hụ. Ảnh: An Khương.
Chevrolet Suburban cũng là mẫu xe đáng chú ý thuộc đội hình lực lượng Cảnh vệ tham gia diễu binh A80 tại Hà Nội. Số xe này được bọc thép, trang bị kính chống đạn có khả năng chống các loại đạn từ súng ngắn. Ảnh: Việt Linh.
Trong ảnh, chiếc Chevrolet Suburban thực hiện nhiệm vụ tháp tùng đoàn xe Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam hồi năm 2024. Ảnh: Thế Bằng.
Đội hình xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm còn có Hummer H2 - mẫu xe đặc chủng chống đạn của lực lượng cảnh vệ, chuyên sử dụng vào các sự kiện đặc biệt quan trọng. Ảnh: Việt Linh.
Đội hình tham gia diễu binh, diễu hành A80 của Quân đội và Công an còn có những mẫu xe đến từ các thương hiệu quen thuộc với thị trường ôtô phổ thông như Iveco hay Ford. Số xe này được nâng cấp để phù hợp với nhu cầu sử dụng đặc biệt. Ảnh: Duy Hiệu.
Khối xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với các thương hiệu Mitsubishi, Isuzu, MAN cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Dẫn đầu là xe chỉ huy, tích hợp hệ thống thông tin liên lạc để điều hành trực tiếp tại hiện trường. Ảnh: Việt Linh.
Xe chữa cháy đa năng mang theo téc nước 5.000 lít cùng máy bơm công suất lớn, có thể phun và hút nước linh hoạt. Xe thang trong đội hình có thể vươn cao tới 32 m, xoay tròn 360 độ, hỗ trợ tiếp cận, cứu người và dập lửa tại các tòa nhà cao tầng. Ảnh: Thuận Thắng.
