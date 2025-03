Loạt ôtô nhập khẩu nhận ưu đãi lớn, có xe giảm 250 triệu đồng

Hãng xe tung khuyến mại cả trăm triệu đồng cho nhiều dòng xe nhập khẩu tại Việt Nam.

Đầu tháng 3, nhiều mẫu ôtô nhập khẩu tại Việt Nam được hãng triển khai ưu đãi theo các hình thức khác nhau, có xe giảm giá lên đến cả trăm triệu đồng.

SUV đô thị được hỗ trợ trước bạ

Phân khúc SUV cỡ B/B+ ở Việt Nam phần lớn là xe nhập khẩu và do vậy, không có nhiều cái tên được hưởng lợi từ các đợt giảm phí trước bạ cho xe lắp ráp.

Tuy vậy, không ít mẫu xe nhập khẩu ở phân khúc này vẫn liên tục được hãng triển khai ưu đãi theo hình thức tương tự để kích cầu.

Chẳng hạn, khách hàng mua Toyota Yaris Cross trong tháng 3 đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị ưu đãi 33-38 triệu đồng. Toyota Yaris Cross được hãng nhập khẩu từ Indonesia, phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản kèm giá bán lần lượt 650 triệu và 765 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Ảnh: TMV.

Honda HR-V nằm trong số các xe được hãng Nhật Bản triển khai chương trình khuyến mại trong tháng 3. Mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Thái Lan được tặng 50% lệ phí trước bạ, tương đương 35-43,5 triệu đồng, kèm thêm bảo hiểm thân vỏ một năm.

Mẫu xe bán chạy nhất Mitsubishi Xforce không được áp dụng chính sách hỗ trợ phí trước bạ. Tuy nhiên, khách hàng chọn mua mẫu SUV nhập khẩu Indonesia đang được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 10-25 triệu đồng tùy phiên bản cùng 12 lần thay dầu động cơ và lọc dầu chính hãng.

Mitsubishi Xforce là SUV cỡ B bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2024. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Mitsubishi Xforce có tổng cộng 4 phiên bản tại Việt Nam, giá bán dao động 599-705 triệu đồng.

Xe đa dụng cũng có khuyến mại

Nhóm MPV tại Việt Nam cũng có nhiều sản phẩm nhập khẩu, bao gồm Mitsubishi Xpander, Honda BR-V, Suzuki XL7 Hybrid hay Hyundai Stargazer.

Trong tháng 3, các mẫu xe đa dụng gầm cao nhập khẩu đang được hãng triển khai các khuyến mại theo nhiều hình thức khác nhau.

Mitsubishi Xpander tại Việt Nam có 2 phiên bản nhập khẩu bên cạnh 2 phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Mitsubishi Xpander đang là cái tên bán tốt nhất phân khúc MPV giá rẻ. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Hiện, Xpander AT Premium và Xpander Cross đều được áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm phiếu nhiên liệu và camera toàn cảnh.

Giá trị khuyến mại quy đổi với Mitsubishi Xpander AT Premium trong tháng 3 đang là 73 triệu đồng, còn Mitsubishi Xpander Cross nhận khuyến mại với giá trị tương đương 76 triệu đồng.

Honda BR-V được hãng xe Nhật Bản áp dụng chương trình hỗ trợ tối đa 100% lệ phí trước bạ. Giá trị khuyến mại cao nhất 70,5 triệu đồng áp dụng cho phiên bản L, còn Honda BR-V bản G được hỗ trợ phí trước bạ tương đương 31,5 triệu đồng.

Đang là lựa chọn lai xăng-điện hiếm hoi trong phân khúc, Suzuki XL7 Hybrid cũng là một trong 2 cái tên còn lại trong danh mục ôtô du lịch Suzuki tại Việt Nam.

Suzuki XL7 Hybrid là lựa chọn lai xăng-điện hiếm hoi trong phân khúc xe gầm cao đa dụng. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong tháng 3, Suzuki XL7 Hybrid được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm lì xì 20 triệu đồng cùng gói quà tặng phụ kiện chính hãng bao gồm đuôi lướt gió, vè che mưa. Tổng giá trị khuyến mại theo quy đổi là 55 triệu đồng, giúp giá bán Suzuki XL7 Hybrid từ 600 triệu đồng giảm về còn 545 triệu đồng.

Về phần mình, Hyundai Stargazer đang là dòng ôtô du lịch Hyundai duy nhất còn được nhập khẩu từ nước ngoài. Trong tháng 3, Hyundai thông báo áp dụng khuyến mại đến 75 triệu đồng cho lô xe có số VIN 2024, bao gồm Hyundai Stargazer X các phiên bản 1.5 AT, 1.5 AT Tiêu chuẩn và 1.5 AT Cao cấp.

Xe Nhật nhập Thái "xả kho" bằng ưu đãi tiền mặt

Mẫu SUV cỡ C Subaru Forester chuẩn bị chuyển sang nhập khẩu Nhật Bản. Do vậy, lô xe Forester hiện tại ở Việt Nam bao gồm những mẫu cuối cùng được sản xuất tại nhà máy Thái Lan.

Trong tháng 3, Subaru tiếp tục mạnh tay khuyến mại cho mẫu SUV cỡ C này bằng ưu đãi tiền mặt cao nhất 200 triệu đồng.

Subaru Forester nhập Thái tiếp tục được khuyến mại. Ảnh: Phúc Hậu.

Nhờ đó, Subaru Forester các phiên bản 2.0 i-S EyeSight, 2.0 i-L EyeSight và 2.0 i-L hiện được bán với giá 829-999 triệu đồng, giảm 140-200 triệu đồng so với khoảng giá từ 969 triệu đến 1,199 tỷ đồng ban đầu.

Trước đó, tập đoàn Tan Chong quốc tế (TCIL) cùng với tập đoàn Subaru Nhật Bản đã cùng quyết định sẽ giảm dần cho đến khi ngừng hẳn hoạt động lắp ráp xe Subaru tại Thái Lan.

Ở thời điểm ra thông báo nói trên, đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền ôtô thương hiệu Subaru tại Việt Nam cho biết hệ thống đại lý Subaru vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh Forester nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan cho đến khi những mẫu xe nhập khẩu Nhật Bản chính thức ra mắt.

Honda Accord tiếp tục được ưu đãi tiền mặt. Ảnh: HVN.

Một mẫu xe Nhật nhập Thái khác là Honda Accord cũng được khuyến mại tiền mặt trong tháng 3. Honda thông báo mức ưu đãi đãi tiền mặt dành cho mẫu sedan cỡ D là 250 triệu đồng, đưa giá xe từ 1,319 tỷ đồng giảm về còn 1,069 tỷ đồng .

Năm ngoái, Honda Accord đạt doanh số 91 xe, là một trong 2 mẫu xe bán chậm nhất của Honda tại Việt Nam, bên cạnh Honda Civic Type R (11 xe).