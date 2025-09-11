Loạt Porsche Taycan tại Việt Nam bị lỗi cần nâng cấp phần mềm pin

Hơn 80 chiếc Taycan tại Việt Nam cần nâng cấp phần mềm quản lý vận hành pin cao áp, khi hệ thống pin có thể xảy ra lỗi sau một thời gian sử dụng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông báo đợt triệu hồi tổng cộng 84 chiếc Porsche Taycan tại Việt Nam nhằm cập nhật phần mềm. Theo đơn vị nhập khẩu và phân phối Porsche tại Việt Nam, những mẫu xe nằm trong đợt triệu hồi có thể bị vấn đề ở phần mềm quản lý vận hành pin.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, hệ thống này không chẩn đoán được hiện tượng đoản mạch của module pin cao áp. Trong tình huống xấu nhất, lỗi này có thể dẫn đến sự cố phát sinh nhiệt, rủi ro cháy nổ. Các mẫu Taycan bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi được sản xuất trong giai đoạn 21/10/2019 - 4/3/2024.

Đối với các ôtô được liệt kê trong danh sách thuộc chương trình triệu hồi, phần mềm quản lý vận hành pin sẽ được cài đặt phiên bản tối ưu hóa để cập nhật cho xe thông qua máy chẩn đoán từ Porsche, nhằm tăng cường giám sát hiệu suất pin. Thời gian cài đặt và cập nhật khoảng 3 giờ.

Trong giai đoạn kiểm tra, nếu xe xảy ra sự cố, màn hình trung tâm sẽ xuất hiện thông báo "Electrical system fault - Inspection necessary", dịch là "Hệ thống điện xảy ra sự cố - Cần thực hiện kiểm tra". Khi đó, dung lượng pin sẽ tự động giới hạn dưới mức 80%. Người dùng cần mang xe đến Trung tâm bảo dưỡng Porsche gần nhất để được hỗ trợ.

Tại Việt Nam, Taycan được bán với tổng 10 phiên bản, giá khởi điểm 4,62 tỷ đồng . Tùy chọn cao cấp nhất có giá khoảng 9,51 tỷ đồng .