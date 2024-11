Loạt quan chức nhận hối lộ trong vụ Xuyên Việt Oil sắp hầu tòa

Ngày 20/11, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Theo cáo buộc, từ tháng 8/2016, bà Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Xuyên Việt Oil.

Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng quỹ bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng . Trong đó, thất thoát từ quỹ bình ổn giá là 219 tỷ đồng , thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng .

Ngoài hành vi gây thất thoát cho quỹ bình ổn giá, bà Hạnh còn đưa hối lộ cho một loạt quan chức để được “tạo điều kiện” trong quá trình làm ăn.

Cụ thể, do không đủ điều kiện để được cấp lại giấy phép, nên bà Hạnh đã nhờ ông Nguyễn Lộc An (nguyên Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) kết nối với ông Đỗ Thắng Hải (nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương) giúp cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Nhận lời giúp đỡ, ông Hải đã chỉ đạo thuộc cấp là ông Hoàng Anh Tuấn (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) giải quyết hồ sơ cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Ông Hoàng Anh Tuấn đã báo cáo lại việc này cho ông Trần Duy Đông (nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và cả hai đều thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil.

Ngày 17/6/2021, bà Hạnh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó giám đốc Chi nhánh công ty Thương mại và Vận tải du lịch Xuyên Việt Oil) mang 5.000 USD , đưa cho ông Tuấn.

Tuy nhiên, sau đó, bà Hạnh nhận được công văn thông báo về việc chưa chấp thuận cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil vì hồ sơ của công ty này chưa đáp ứng đủ điều kiện về cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.

Khi đó, bà Hạnh tiếp tục liên lạc với ông Tuấn để nhờ giúp đỡ. Qua trao đổi, bà Hạnh hứa sẽ gửi chi phí cho việc cấp phép là 300.000 USD .

Sau đó, bà Hạnh đã đưa 300.000 USD đưa cho ông Nguyễn Văn Thắng để mang đi hối lộ ông Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông.

Đối với việc đưa hối lộ cho ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre), theo điều tra khoảng đầu năm 2018, bà Hạnh quen biết ông Thọ khi ông này đang là Chủ tịch HĐQT Vietinbank.

Đến đầu tháng 7/2021, ông Thọ được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Khi mới lên làm Bí thư, ông Thọ nhiều lần đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Công ty Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Đến 12/2021, bà Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil, đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bến Tre. Sau đó bà Hạnh đề nghị ông Thọ có chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP Việt Oil được vay vốn ngân hàng.

Nhận lời, nhiều lần ông Thọ gặp, gọi điện cho Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre Nguyễn Thanh Trường yêu cầu liên hệ với bà Hạnh để tìm hiểu nhu cầu vay vốn, hỗ trợ giải quyết nhanh về hồ sơ, thủ tục.

Ngoài ra, ông Thọ còn tác động ông Trường cho công ty của bà Hạnh được vay vốn thuận lợi với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng , lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.

Ngày 3/3/2022, Vietinbank chi nhánh Bến Tre và công ty của bà Hạnh đã làm hợp đồng cho vay, sau đó phía ngân hàng đã 20 lần giải ngân vốn vay cho công ty với tổng số hơn 892 tỷ đồng .

Để cảm ơn, đầu năm 2022 bà Hạnh đã tặng cho ông Thọ 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD .

Đến ngày 28/3/2022, bà Hạnh đưa tiếp cho ông Lê Đức Thọ 200.000 USD . Tháng 5/2022, bà Hạnh tiếp tục mua tặng ông Thọ chiếc Mercedes Benz S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng .

Ngoài ra, bà Hạnh nhiều lần gửi tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng ông Thọ khi ông này làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Trước đó, từ năm 2019 đến tháng 1/2020, ông Thọ còn 2 lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 600.000 USD (tương đương hơn 13,8 tỷ đồng ) từ bà Hạnh.

