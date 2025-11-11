Loạt sai phạm của khách sạn 'bùng' phòng cô gái lúc 2h sáng

Điều tra khách sạn Royal Hostel liên quan vụ cô gái tố bị "bùng" phòng đã đặt, công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) đã phát hiện một số sai phạm của cơ sở này.

Bà N.T.Q.H. (chủ cơ sở) và ông T.T.A. (người trông nhà) làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 11/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội), cho biết vào sáng cùng ngày, đơn vị đã mời chủ khách sạn Royal Hostel (số 19 Hàng Cháo) và người có liên quan đến Công an phường Ô Chợ Dừa để làm rõ sự việc liên quan một vị khách tố bị “bùng” phòng dù đã thanh toán đủ tiền.

Tại công an phường, bà N.T.Q.H. (chủ cơ sở) và ông T.T.A. (người trông nhà) cho biết cơ sở có nhận đặt phòng của vị khách tên là N.Y.Q. qua ứng dụng AGODA, check-in ngày 7/11 nhưng chưa đến nhận phòng. Đến khoảng 2h ngày 9/11, Q. đến nhận phòng thì được ông T.T.A. (người trông nhà ban đêm khi đó) cho biết cơ sở đã hết phòng, không bố trí được phòng khác cho khách dẫn đến người thuê phòng bức xúc, quay clip và đăng lên mạng.

Sau đó, bà H. đã liên hệ với khách để xin lỗi và xin hoàn lại tiền. Ngoài ra bà H. đã liên hệ phía ứng dụng booking để nhờ hỗ trợ hoàn tiền cho khách và khách hàng đã đồng ý xoá bài trên TikTok.

Bà H. cho biết cơ sở mở ra với mục đích cho thuê căn hộ. Lúc vắng khách, cơ sở mới thỉnh thoảng vận dụng cho khách thuê ngắn hạn.

Liên quan vụ việc, công an phường cũng đồng thời kiểm tra hành chính đối với khách sạn này và ghi nhận một số vi phạm, tồn tại. Cụ thể, cơ sở đã không thực hiện đúng các quy định về thông báo lưu trú, vi phạm điểm b, khoản 1, điều 9 Nghị định 144/2021 NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Ngoài ra, cơ sở hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp phép giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, vi phạm điểm a, khoản 4, điều 12 Nghị định 144/2021 NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Bên cạnh đó, cơ sở không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy thông dụng theo điểm a, khoản 1, điều 22 Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025. Công an phường Ô Chợ Dừa đã tiến hành xử lý các tồn tại, vi phạm của cơ sở theo quy định của pháp luật.

Ông T.T.A. trong video tranh cãi với khách hàng được chia sẻ trên mạng xã hội trước đó. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó vào ngày 9/11, cô gái tên N.Y.Q. (sống tại TP.HCM) gây chú ý khi chia sẻ video tố cáo khách sạn Royal Hostel "bùng" phòng thuê của mình. Cô cho biết đã đặt phòng tại khách sạn cho 3 ngày (7, 8, 9/11) qua ứng dụng đặt phòng, trả trước 100% tiền thuê. Do thời tiết, chuyến bay của cô từ TP.HCM ra Hà Nội bị hoãn lại, khiến cô tới muộn.

Khi đến nơi vào 2h sáng ngày 9/11, cô được lễ tân thông báo "đã kín phòng", khách sạn không còn giữ phòng cho cô vì check-in muộn mà không thông báo trước. Dù chấp nhận bỏ phòng đã đặt, Q. ngỏ ý nhờ khách sạn sắp xếp cho một phòng khác song cũng không được hỗ trợ.

Trả lời Tri Thức - Znews sáng 11/11, quản lý khách sạn cho rằng sự việc đáng tiếc xảy ra do nghiệp vụ chưa tốt của nhân viên, nói rằng người làm việc với vị khách nữ trong video cũng không phải nhân viên chính thức mà "được nhờ làm thay do lễ tân khách sạn bận việc đột xuất".

"Ngay hôm sau (10/11) khi nắm được sự việc, chúng tôi đã liên hệ và xin lỗi vị khách, ngỏ ý trả lại tiền cho bạn ấy ngay khi hệ thống đặt phòng hoàn về. Bạn khách từ chối nhận lại tiền, nhưng chúng tôi sẽ thông báo với ứng dụng đặt phòng để hoàn lại cho bạn ấy", người này nói.

Nữ quản lý nói thêm vì vị khách nữ đến check-in muộn 48 tiếng (đặt phòng đêm 7/11, check-in vào 2h ngày 9/11), nên phía khách sạn chủ quan nghĩ rằng khách đã bỏ phòng.

"Sự việc kinh khủng xảy ra, chúng tôi đành chịu vì nói chung, lỗi ở nhân viên khách sạn. Nếu nhân viên đó hành xử chuyên nghiệp hơn, hỗ trợ đặt phòng khác cho khách thì đã không đến nỗi", quản lý nói.

Sáng 11/11, Q. đăng tải video trên trang cá nhân bày tỏ mong muốn mọi chuyện khép lại vì khách sạn đã nhận được nhiều đánh giá 1 sao, bên cạnh đó nhiều cơ sở khác trùng tên cũng vô tình bị vạ lây. Cô cũng đã bay về TP.HCM từ sáng 10/11.

