Loạt siêu xe và xe sang vừa bị cảnh sát Malaysia tạm giữ

Mới đây, cảnh sát Malaysia vừa mở chiến dịch Ops Luxury và Ops Luxury 2.0 nhằm truy quét những chủ phương tiện trốn đóng phí đường bộ và bảo hiểm dành cho xe nhập khẩu.
Lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều phương tiện không đủ điều kiện vận hành trên đường phố, trong đó có nhiều mẫu siêu xe và xe sang của những người nổi tiếng.
Lamborghini Huracan Performante là phiên bản nâng cấp từ chiếc Huracan LP 610-4. Siêu xe này đã được chủ nhân độ lại một số chi tiết khí động học và nắp capo bằng sợi carbon.
Rolls-Royce Black Badge Cullinan là biến thể thể thao của mẫu SUV siêu sang Anh Quốc, khác biệt với các chi tiết tối màu như lưới tản nhiệt và logo Spirit of Ecstasy.
Ford Mustang Shelby GT500 là bản hiệu năng cao của Mustang thế hệ thứ 6, được Shelby nâng cấp toàn diện về thiết kế và vận hành với công suất lên tới 771 mã lực.
Bên cạnh mẫu xe cơ bắp đến từ Mỹ là chiếc Porsche 911 Carrera 4S thế hệ thứ 7 (991). Dòng xe thể thao này khá được lòng khách hàng tại Malaysia và Singapore.
Lotus Elise là mẫu xe thể thao mui trần cỡ nhỏ đến từ Anh Quốc, tuy nhiên được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.6L / 1.8L do Toyota sản xuất.
Lamborghini Urus là mẫu SUV đầu tiên của hãng siêu xe đến từ Italy. Chỉ sau 8 năm ra mắt, Urus đã trở thành mẫu xe chủ lực của Lamborghini tại nhiều thị trường.
Macan là mẫu SUV thứ hai của Porsche sau chiếc Cayenne. Tại thị trường châu Âu, phiên bản động cơ đốt trong đã bị "khai tử" và được thay thế bởi chiếc Macan Electric.
Cạnh bên là mẫu SUV hạng sang Range Rover Sport thế hệ thứ hai. Chiếc xe đã được nâng cấp gói ngoại thất thân rộng đến từ hãng độ Lumma Design.
BMW i8 là mẫu coupe thể thao PHEV phát triển từ bản concept Vision EfficientDynamics. Dù đã ra mắt từ 2013 và dừng sản xuất vào năm 2020, BMW i8 vẫn được ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại và cửa mở kiểu cánh bướm độc đáo.
Ngoài ra, nhiều mẫu xe hạng sang của Mercedes-Benz, Audi, BMW, Lexus, Toyota... cũng bị tạm giữ. Chủ xe thường viện lý do chỉ dùng xe cuối tuần hoặc "quên" đóng các loại phí theo quy định.
Trước một số thông tin cho rằng chỉ cần nộp phạt 300 ringgit (khoảng 1,9 triệu đồng) là có thể được cảnh sát cho phép tiếp tục lưu thông, Bộ trưởng Giao thông Anthony Loke khẳng định rõ: phương tiện chỉ được trả lại sau khi chủ xe hoàn tất đầy đủ mọi nghĩa vụ tài chính, bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và các khoản phạt vi phạm.
Mức phạt 3.000 ringgit (khoảng 19 triệu đồng) cho hành vi không mua bảo hiểm được xem là thấp so với phí đường bộ (5.000 ringgit - 31 triệu đồng) và bảo hiểm (10.000 ringgit - 62 triệu đồng). Điều này khiến một số cá nhân lợi dụng để né tránh các nghĩa vụ tài chính theo quy định.
