Loạt sự kiện 'khối yêu nước' không nên bỏ lỡ khi đến Hà Nội dịp đại lễ

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ngân hàng Techcombank đồng hành cùng chuỗi hoạt động văn hóa được dàn dựng công phu tại Hà Nội từ cuối tháng 8.

Ngân hàng mong muốn mang đến cho cộng đồng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong dịp đặc biệt này, từ trình diễn ánh sáng 3D mapping "Hà Nội rạng rỡ - Thăng Long hội tụ", triển lãm Thành tựu Đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", đến trang trí sắc cờ đỏ rực rỡ sẵn sàng chờ "check-in" tại tòa nhà trụ sở Techcombank.

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa này, người dân có cơ hội hiểu hơn và thêm tự hào về lịch sử, văn hóa, cùng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được.

Đồng hành cùng các sự kiện vì cộng đồng và không ngừng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, Techcombank đồng thời lan tỏa tinh thần "vượt trội hơn mỗi ngày", tiếp nối khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam qua bao thế hệ, ươm tạo những cảm hứng tích cực, chung tay viết tiếp câu chuyện về một Việt Nam mới hùng cường và thịnh vượng.

Thưởng thức đại tiệc ánh sáng "Hà Nội rạng rỡ - Thăng Long hội tụ"

Một trong những sự kiện không thể bỏ qua là chương trình trình diễn ánh sáng 3D mapping "Hà Nội rạng rỡ - Thăng Long hội tụ". Techcombank tài trợ độc quyền đêm diễn lúc 20h ngày 29/8 tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng, Hồ Gươm, Hà Nội.

Chương trình ngày 29/8 hứa hẹn mang đến một bữa tiệc nghệ thuật - công nghệ đỉnh cao và đầy cảm xúc phục vụ người dân Thủ đô và du khách.

Trên nền tháp Rùa cổ kính, đêm diễn sử dụng công nghệ 3D mapping, hologram và thực tế ảo tăng cường (AR), kết hợp nghệ thuật đa phương tiện để tái hiện dòng chảy lịch sử từ mùa thu Cách mạng 1945 đến một Hà Nội thanh lịch, sáng tạo, hội nhập hôm nay.

Kết hợp cùng những bản nhạc kinh điển gắn liền với vùng đất Thủ đô, những màn trình diễn được dàn dựng công phu sẽ tôn vinh lịch sử, văn hóa, con người, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo của một Việt Nam hội nhập mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc đến bạn bè thế giới.

Chiêm ngưỡng thành tựu đất nước tại không gian triển lãm lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á

Tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội), Techcombank đồng hành cùng các ngân hàng để tạo nên "bản hùng ca": "Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai", trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu Đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9.

Đây là triển lãm có quy mô lớn chưa từng có và là cơ hội có một không hai để người dân có thể tận mắt chiêm ngưỡng những thành tựu được xây dựng nên từ khát vọng vươn lên và trí tuệ của dân tộc, với hơn 230 gian trưng bày từ các tỉnh thành, bộ ngành, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp Nhà nước, trải dài từ công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, cho đến an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch trong không gian trưng bày khổng lồ gần 260.000 m2.

Techcombank mang đến triển lãm những giải pháp tài chính vượt trội phục vụ cho người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Tại không gian trưng bày của Techcombank, khách tham quan sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà đặc sắc, đồng thời khám phá các giải pháp tài chính số tiên phong như ứng dụng Techcombank Mobile với tính năng mở tài khoản online, Techcombank Sinh Lời Tự Động, bảo hiểm số, vay tín chấp, hay nền tảng Techcombank Business dành cho doanh nghiệp với các giải pháp thanh toán, vay vốn và vận hành số hóa.

Gian hàng cũng giới thiệu mô hình chi nhánh không giấy tờ và năng lực ứng dụng dữ liệu, AI, khẳng định vai trò dẫn dắt của Techcombank trong hành trình số hóa ngành tài chính.

Check-in dưới cờ hoa rực rỡ tại tòa nhà trụ sở Techcombank

Tọa lạc tại số 6 phố Quang Trung, gần các tuyến đường diễn tập, diễu binh, tòa nhà trụ sở Techcombank với cờ hoa rực rỡ và các tiểu cảnh hoa quốc kỳ Việt Nam đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho đông đảo người dân và du khách đến chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa khi đến với Thủ đô vào những ngày lễ hào hùng chí khí dân tộc.

Trụ sở chính của Techcombank sẽ mang đến những góc ảnh chất lượng cao cho người dân nhân dịp đại lễ 2/9.

Bên cạnh chuỗi hoạt động sắp diễn ra, từ đầu tháng 8 vừa qua, Techcombank đã đồng hành cùng nhiều sự kiện ý nghĩa khác chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bao gồm chuỗi đại nhạc hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest, và "Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam" với số lượng người tham dự đông kỷ lục.