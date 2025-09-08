Loạt SUV 7 chỗ ưu đãi mùa thấp điểm, có chiếc giảm hơn 100 triệu đồng

Hàng loạt mẫu MPV, SUV 7 chỗ từ hãng xe Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang được giảm tiền mặt hàng đến đến hơn 100 triệu đồng trong tháng 9.

Trong mùa thấp điểm, loạt mẫu SUV 7 chỗ liên tục được hưởng ưu đãi phí trước bạ và khuyến mại tiền mặt nhằm thu hút khách hàng. Một số mẫu xe được giảm đến gần 100 triệu đồng.

Ford Everest giảm tiền mặt

Trong tháng 9, mẫu SUV 7 chỗ được áp dụng ưu đãi cho toàn bộ phiên bản. Khách hàng mua Everest Titanium 4x4 được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất và một camera Vietmap TS-2K, tương đương tổng giá trị 37 triệu đồng.

Với các phiên bản còn lại gồm Ambient, Sport, Sport Special Edition và Titanium 4x2, chương trình ưu đãi gồm một gói dán phim cách nhiệt 3M trị giá 10 triệu đồng.

Ford Everest giảm đến 37 triệu đồng trong tháng 9. Ảnh: Bối Hạ.

Tại Việt Nam, Ford Everest có giá khoảng 1,106- 1,545 tỷ đồng .

Hyundai Santa Fe, Palisade giảm hơn 100 triệu

Nhiều tháng gần đây, TC Motor đã triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi cho mẫu SUV cỡ D Santa Fe nhằm gia tăng doanh số. Đến tháng 9, mẫu SUV này cũng tiếp tục được giảm giá tiền mặt. Tổng giá trị ưu đãi khoảng 125 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe được bán với tổng 5 phiên bản cùng 2 tùy chọn cấu hình ghế ngồi, giá bán dao động 1,069- 1,365 tỷ đồng .

Hyundai Santa Fr đang được giảm hơn 100 triệu đồng. Ảnh: TC Group.

Trong khi đó, mẫu SUV full-size Palisade đang được giảm tổng 200 triệu, đưa giá bán từ 1,469-1.589 tỷ xuống còn 1,269- 1,389 tỷ đồng .

Kia Sorento, Carnival ưu đãi tiền mặt

Mẫu MPV 7 chỗ của Kia đang được giảm tiền mặt cho toàn bộ phiên bản. Trong đó, tùy chọn động cơ hybrid được hưởng ưu đãi tiền mặt đến 65 triệu đồng. Khách mua phiên bản diesel được tặng thêm một năm bảo hiểm vật chất. Với phiên bản Signature, người mua hưởng tổng ưu đãi tiền mặt là 80 triệu đồng.

Cả 2 mẫu xe 7 chỗ được đều đang được giảm hàng chục triệu đồng. Ảnh: Thaco.

Trong khi đó chiếc Sorento được giảm đến 40 triệu đồng tùy phiên bản. Xe được bán với giá từ 954 triệu đến 1,119 tỷ cho bản chạy xăng. Với phiên bản hybrid và plug-in hybrid, giá dao động 1,149- 1,499 tỷ đồng .

Mitsubishi Xpander Cross, Honda BR-V ưu đãi

Trong tháng 9, khách hàng mua biến thể SUV của chiếc Xpander được giảm 50% phí trước bạ tương đương 35 triệu đồng. Ngoài ra, người dùng được tặng thêm một phiếu nhiên liệu và camera toàn cảnh 360 độ. Tổng giá trị khuyến mại lên đến 75 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander Cross được bán với một phiên bản, giá 698 triệu đồng.

Hai phiên bản của chiếc BR-V đều được giảm 50% phí trước bạ. Giá của mẫu SUV 7 chỗ phiên bản G là 629 triệu, bản L có giá khoảng 705 triệu đồng. Như vậy khách hàng khi mua BR-V có thể tiết kiệm khoảng 31-35 triệu đồng.

Toyota Corolla Cross ưu đãi đến 51 triệu

Hai phiên bản của Corolla Cross đều đang được hưởng khuyến mại 50% phí trước bạ. Trong đó, khách hàng mua bản chạy xăng được tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ, tương đương tổng giá trị 51 triệu đồng. Phiên bản HEV được giảm 50% phí trước bạ, tương đương 46 triệu đồng.

Toyota Corolla Cross bản HEV được giảm 50% phí trước bạ. Ảnh: TMV.

Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross được bán với giá 820-905 triệu cho 2 phiên bản, với bản màu trắng ngọc trai, giá dao động 828-915 triệu đồng.

Với mức ưu đãi trải dài từ phí trước bạ, bảo hiểm đến tiền mặt trực tiếp, loạt SUV và MPV 7 chỗ đang bước vào giai đoạn “chạy đà” cho mùa mua sắm cuối năm. Đây cũng là thời điểm người tiêu dùng cân nhắc mạnh tay xuống tiền, khi số tiền tiết kiệm được có thể lên đến hàng trăm triệu đồng so với giá niêm yết.