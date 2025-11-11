Xe mới của Mitsubishi, Subaru, Mercedes dồn dập đổ bộ Việt Nam

Từ xe phổ thông đến SUV hạng sang, thị trường ôtô Việt mùa cuối năm dự kiến nóng dần lên với hàng loạt cái tên mới.

Dù đã vào giai đoạn cuối năm, thị trường ôtô Việt dự kiến đón thêm hàng loạt cái tên mới ở đa dạng phân khúc. Nhiều cái tên nổi bật đã được nhá hàng từ nhiều tháng trước cũng được mang đến Việt Nam, tạo nên làn sóng sôi động mùa cao điểm.

Subaru đã chốt thời gian ra mắt mẫu SUV thế hệ mới tại Việt Nam sau nhiều tháng nhá hàng thông tin. Các đại lý của Subaru cũng đã nhận đặt cọc cho phiên bản này từ quý III.

Ở lần quay lại này, Forester được chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản thay vì Thái Lan do nhà máy của hãng tại thị trường này đã ngừng hoạt động.

Chưa rõ sức mạnh động cơ của Forester khi về Việt Nam có thay đổi gì so với bản tiền nhiệm. Hiện tại, Subaru Forester tại Nhật Bản sở hữu thêm biến thể hybrid, vừa ra mắt vào cuối năm 2024, kết hợp giữa máy xăng 2.5L và 2 động cơ điện.

Subaru Forester mới được ra mắt vào đầu tháng 11 được nhập từ Nhật Bản. Ảnh: Paultan.

Motor điện đầu tiên đóng vai trò truyền động xuống bánh xe với công suất 118 mã lực, trong khi motor điện còn lại hoạt động như một máy phát điện. Khi ra mắt, Forester tiếp tục cạnh tranh cùng Kia Sportage hay Hyundai Tucson trong nhóm SUV tầm giá một tỷ đồng.

Tuy nhiên với việc thay đổi nơi nhập khẩu, giá của Forester dự kiến nhỉnh hơn với bản tiền nhiệm, dao động 1,3- 1,5 tỷ đồng .

Mitsubishi Destinator

Từ cuối tháng 8, hình ảnh lái thử của Destinator tại Việt Nam đã xuất hiện ở nhiều hội nhóm trên mạng xã hội. Gần đây, lô xe Destinator đầu tiên cũng đã cập cảng Việt Nam, củng cố thông tin ra mắt ngày càng gần của mẫu SUV cỡ C này.

Destinator là phiên bản thương mại của DST Concept từng được Mitsubishi giới thiệu vào tháng 3, mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield tương tự chiếc SUV hạng B Xforce.

Các thông tin về hệ truyền động của mẫu xe vẫn đang được giữ kín.

Hình ảnh lái thử của Destinator ở Việt Nam đã xuất hiện từ tháng 8. Ảnh: S.T.

Tuy nhiên theo nguồn tin từ đại lý, chiếc SUV hạng C mới có thể sử dụng cấu hình tương tự bản ra mắt ở Indonesia với máy xăng 4 xy lanh 1.5L turbo, cho công suất tối đa 163 mã lực, mô men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ này đi cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Tại Indonesia, xe được phân phối với 3 phiên bản, giá dao động 23.600- 28.500 USD . Với thiết kế hiện đại, đây nhiều khả năng trở thành làn gió mới, thay thế cho đàn anh Outlander vốn có sức bán không quá ấn tượng.

Mercedes-Benz GLE 400e

Theo chia sẻ từ đại lý, mẫu xe PHEV đầu tiên của Mercedes-Benz dự kiến sớm có mặt tại Việt Nam vào tháng 11, mang tên GLE 400e.

Trước đó trong sự kiện ra mắt dòng E-Class thế hệ mới, đại diện thương hiệu cũng từng úp mở thông tin về việc phát triển các mẫu xe plug-in hybrid tại thị trường Việt.

Xe dự kiến được trang bị động cơ PHEV kết hợp giữa máy xăng 2.0L turbo và một motor điện, cho tổng công suất 381 mã lực. Dưới sàn xe là bộ pin 30 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 100 km.

Mẫu SUV GLE 400e dự kiến có giá trên 4 tỷ đồng . Ảnh: Top Gear Philippines.

Nhân viên tư vấn tại đại lý Mercedes-Benz ở khu vực TP.HCM cũng bắt đầu nhận cọc cho mẫu SUV hạng sang này và hứa hẹn sớm giao xe vào cuối năm. Giá bán của chiếc PHEV vẫn còn là ẩn số, nhưng với hệ truyền động lai, nhiều khả năng 400e sẽ có giá nhỉnh hơn đàn anh GLE 450 từng được bán ( 3,99 tỷ đồng ).

Khi xuất hiện, đây sẽ trở thành đối thủ mới của các mẫu SUV hạng sang mang động cơ lai như Porsche Cayenne S E-Hybrid hay Volvo XC90 T8 Recharge.

Omoda C7

Mẫu SUV Omoda C7 đã được rò rỉ thông tin mở bán tại Việt Nam từ giữa năm nay. Thậm chí trên mạng xã hội, đại diện truyền thông của thương hiệu Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh nhá hàng mẫu xe mới.

Tuy nhiên đến hiện tại, thời gian mở bán hay thông tin về hệ truyền động của mẫu SUV cỡ C này vẫn đang được giữ kín.

Omoda C7 từng được trưng bày tại một sự kiện của Omoda & Jaecoo từ tháng 7. Ảnh: S.T.

Tại Trung Quốc, xe được bán với 2 phiên bản động cơ là xăng và plug-in hybrid. Trong đó bản PHEV trang bị động cơ 1.5 TGDI kết hợp cùng motor điện giúp khả năng tiêu thụ nhiên liệu còn 5,9 lít/100 km. Phạm vi hoạt động tổng khoảng 1.250 km/lần sạc. Tùy chọn còn lại sở hữu máy xăng 1.6L TGDI.

Khi ra mắt, đây sẽ là đối thủ mới trong nhóm xe gầm cao tầm giá một tỷ đồng, cạnh tranh cùng Mazda CX-5, Ford Territory hay Honda CR-V, Kia Sportage và đặc biệt là BYD Sealion 6 PHEV.