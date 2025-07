Loạt thủ khoa năm 2025 chọn trường đại học nào?

Nguyễn Thái An, học sinh lớp 12B1, trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình, cũng sở hữu ba điểm 10 Toán, Lý, Hóa. Đầu năm lớp 12, An từng thi IELTS và đạt 8.0. Nữ sinh cũng tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025, đạt 123/150 điểm, chỉ cách thủ khoa 7 điểm. Với điểm số đạt được, An dự định đăng ký xét tuyển vào Đại học Dược Hà Nội, mơ ước trở thành dược sĩ giỏi. Ảnh: FBNT.